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Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 00:01 | Son Güncelleme

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardığını açıkladı.

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili kararını, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr, "Hiç şüphe yok ki Rusya, 2016 seçimlerine müdahale edebilmek için benzeri görülmemiş bir çaba içine girmiştir. ABD İstihbarat Topluluğu'nun bu yöndeki kanaatine karşı çıkmak için hiçbir nedenimiz yok." açıklamasını yaptı.

Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner da "Rusya'nın çabası kapsamlı ve sofistikeydi; doğrudan Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Donald Trump'a yardım etmek ve Hillary Clinton'a zarar vermek için yapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı Burr, komitenin soruşturmayla ilgili son çalışmalarını tamamlayarak nihai raporu ağustos ayında kamuoyuna sunacaklarını da bildirdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE ÇELİŞTİ

Öte yandan. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato İstihbarat Komitesi'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili vardığı kararın, Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat Komitesi ile çelişmesi dikkat çekti.

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı bildirilmişti.

MUELLER SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan, Senato Adalet Komitesi'nin yürüttüğü ayrı Rusya soruşturması ise halen devam ediyor. Bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl soruşturmaya atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in
takip ettiği Rusya soruşturması da sürüyor

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ABD Donald Trump Rusya putin

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