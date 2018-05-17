Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili kararını, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr, "Hiç şüphe yok ki Rusya, 2016 seçimlerine müdahale edebilmek için benzeri görülmemiş bir çaba içine girmiştir. ABD İstihbarat Topluluğu'nun bu yöndeki kanaatine karşı çıkmak için hiçbir nedenimiz yok." açıklamasını yaptı.

Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner da "Rusya'nın çabası kapsamlı ve sofistikeydi; doğrudan Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Donald Trump'a yardım etmek ve Hillary Clinton'a zarar vermek için yapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı Burr, komitenin soruşturmayla ilgili son çalışmalarını tamamlayarak nihai raporu ağustos ayında kamuoyuna sunacaklarını da bildirdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE ÇELİŞTİ

Öte yandan. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato İstihbarat Komitesi'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili vardığı kararın, Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat Komitesi ile çelişmesi dikkat çekti.