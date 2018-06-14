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Putin: ‘Trump-Kim Zirvesi Çatışma Tehdidini Azalttı’

14.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Kremlin’de konuşan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, “Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirveyi memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz” dedi ve bu zirvenin çatışma tehdidini azalttığını kaydetti

Putin: ‘Trump-Kim Zirvesi Çatışma Tehdidini Azalttı’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Amerika ve Kuzey Kore arasında yapılan zirvenin büyük bir çatışma tehdidini azalttığını söyledi.

Kremlin’de bir toplantıda konuşan Putin, “Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirveyi memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz” dedi.

Kuzey Kore’yle yaşanan anlaşmazlıkların tüm dünyayı endişelendirdiğini söyleyen Putin, bunun büyük bir askeri çatışma dahil olmak üzere ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi lideri Kim Yong Nam, Putin’e bir mektup iletti. Putin de Kim’e Rusya’yı ziyaret etmesi yönünde yaptığı daveti yineledi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, Trump-Kim zirvesinin halk tarafından büyük destek gördüğünü kaydetti ve zirveyi eleştirenlerin kendini kamuoyundan tecrit edenler olduğunu söyledi.

Pompeo Seul’da

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kore’de temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Güney Kore lideri Moon ve Pompeo, Washington, Seul ve Pyonyang’ın 1950-53 arasında yapılan Kore Savaşı’nda kaybolan ve öldüğü sanılan askerlerin bulunması için birlikte çalışması gerektiği konusunda da anlaştı.

Ancak Pompeo, Kuzey Kore nükleer kapasitesinden arınmadan yaptırımların hafifletilmeyeceğinin de altını çizdi.

Kuzey Kore basının Trump’ın nükleerden arınma sürecinin adım adım olacağını ve Kuzey Kore’nin her adımında Amerika’nın bir imtiyaz

vereceği yönündeki haberleri, dünya kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Ancak Pompeo, Trump’ın bu konuda katı olduğunu ve ancak nükleer kapasiteden arınma durumunda yaptırımların zayıflayacağını söyledi.

Pompeo, Trump’ın Kuzey Kore’nin artık tehdit oluşturmadığı yönündeki Twitter açıklamasının da çok temkinli şekilde yapıldığını söyledi.

Pompeo, Trump’ın bu sözlerle tarihte ilk kez bir Amerika başkanının Kuzey Kore lideriyle biraraya geldiğine işaret ettiğini belirtti.

Pompeo, Trump’ın Kuzey Kore’nin 1970 ve 80’lerde Japonya’dan kaçırdığı Japonya vatandaşlarını geri teslim etmesi konusunda net olduğunu da söyledi.

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