Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Rus basın ve haber ajansları yöneticileriyle görüşmede, halihazırda Kore Yarımadası'nda oluşan durumla ilgili soruları yanıtlayan Putin, "Elbette Sayın Kim Jong-un bu raundu kazandı. O, kendi stratejik sorununu çözdü. Elinde nükleer başlık var, 13 bin kilometreye kadar menzile sahip ve neredeyse dünyanın her yerine, en azından olası düşmanlarının topraklarında her noktaya ulaşabilecek füzesi var" dedi.
'AKILLI VE OLGUN SİYASETÇİ'
Kim Jong-un şimdi mevcut durumu yumuşatmaya ve sakinleştirmeye yöneldiğini dile getiren Putin, "O, kesinlikle akıllı ve olgun bir siyasetçi" diye ekledi.
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