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Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Yarımadası’ndaki mevcut krizle ilgili olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un “bu raundu” kazandığını ve durumu yumuşatmaya yöneldiğini dile getirdi.

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Rus basın ve haber ajansları yöneticileriyle görüşmede, halihazırda Kore Yarımadası'nda oluşan durumla ilgili soruları yanıtlayan Putin, "Elbette Sayın Kim Jong-un bu raundu kazandı. O, kendi stratejik sorununu çözdü. Elinde nükleer başlık var, 13 bin kilometreye kadar menzile sahip ve neredeyse dünyanın her yerine, en azından olası düşmanlarının topraklarında her noktaya ulaşabilecek füzesi var" dedi.

'AKILLI VE OLGUN SİYASETÇİ'

Kim Jong-un şimdi mevcut durumu yumuşatmaya ve sakinleştirmeye yöneldiğini dile getiren Putin, "O, kesinlikle akıllı ve olgun bir siyasetçi" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yaşasın Amerika
Amerikanın dünya üzerinde silemeyeceği ülke yoktur ruslar kendini tatmin eder ancak
son raundada TÜRKİYE kazanacak hemde nakavtla
Kahrolsun Emperyalistler.. Yaşasın Ezilenlerin İntifadası
ne dir ya hergün bu ikisini haber yapıyorlar bi icraatlarını da göremedik daha kim saldıracaksa saldırsın
TÜRKİYE-rusya-iran-ve kuzey kore el ele ÖLÜM ABD VE İSRAİLE....HEP BİRLİKTE SALDIRALIM...DÜNYAYI BU CÜZZAM PİSLİKLERDEN KURTARALIM,REFAHA KAVUŞSUN DÜNYA.....
Bunlar savaşsa iyi olur ve bu arada Rusya amerikadan daha üstün kara kuvvetlerine ve daha üstün nükleer füzelere sahip
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