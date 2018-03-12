Putin: ‘Türk Yolcu Uçağı İçin Düşürün Talimatı Verdim’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 2014’te Ukrayna’dan Türkiye’ye giden Pegasus Havayolları’na ait bir uçak için, içinde bomba olduğu ve Soçi’deki kış olimpiyatlarının açılışının hedef alındığı şüphesi üzerine “düşürün” talimatı verdiğini söyledi. Putin’in bu açıklaması, kendisi hakkındaki bir belgeselde yayınlandı.

“Putin” başlığını taşıyan ve Rus sosyal medyasında dolaşan 2 saatlik belgeselde Rus lider, gazeteci Andrey Kondraşov’a yaptığı açıklamada, 7 Şubat 2014’te Soçi Olimpiyatları’ndan sorumlu güvenlik yetkililerinden, açılış törenine az bir süre kala telefon geldiğini anlattı.

Belgeseli izleyen Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin filmde “Bana şöyle denildi: Ukrayna’dan İstanbul’a giden bir uçak kaçırıldı. Kaçıranlar Soçi’ye inilmesini istiyor” dedi.

Gazeteci Kondraşov da filmde, Ukrayna’nın Kharkiv kentinden havalanan Boeing 737-800 tipi uçağın pilotlarının, yolculardan birinin üzerinde bomba olduğunu ve uçağın rotasını Soçi’ye çevirmek zorunda kaldığını söylediklerini belirtti.