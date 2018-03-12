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Putin: ‘Türk Yolcu Uçağı İçin Düşürün Talimatı Verdim’

12.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

“Putin” başlığını taşıyan ve Rus sosyal medyasında dolaşan 2 saatlik belgeselde Rus lider, 2014’te Ukrayna’dan Türkiye’ye giden Pegasus Havayolları’na ait bir uçak için, içinde bomba olduğu ve Soçi’deki kış olimpiyatlarının açılışının hedef alındığı şüphesi üzerine “düşürün” talimatı verdiğini söyledi

Putin: ‘Türk Yolcu Uçağı İçin Düşürün Talimatı Verdim’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 2014’te Ukrayna’dan Türkiye’ye giden Pegasus Havayolları’na ait bir uçak için, içinde bomba olduğu ve Soçi’deki kış olimpiyatlarının açılışının hedef alındığı şüphesi üzerine “düşürün” talimatı verdiğini söyledi. Putin’in bu açıklaması, kendisi hakkındaki bir belgeselde yayınlandı.

“Putin” başlığını taşıyan ve Rus sosyal medyasında dolaşan 2 saatlik belgeselde Rus lider, gazeteci Andrey Kondraşov’a yaptığı açıklamada, 7 Şubat 2014’te Soçi Olimpiyatları’ndan sorumlu güvenlik yetkililerinden, açılış törenine az bir süre kala telefon geldiğini anlattı.

Belgeseli izleyen Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin filmde “Bana şöyle denildi: Ukrayna’dan İstanbul’a giden bir uçak kaçırıldı. Kaçıranlar Soçi’ye inilmesini istiyor” dedi.

Gazeteci Kondraşov da filmde, Ukrayna’nın Kharkiv kentinden havalanan Boeing 737-800 tipi uçağın pilotlarının, yolculardan birinin üzerinde bomba olduğunu ve uçağın rotasını Soçi’ye çevirmek zorunda kaldığını söylediklerini belirtti.

Gazeteci, uçakta 110 yolcunun bulunduğu, açılış törenine ev sahipliği yapan stadyumda da 40 binin üzerinde kişinin olduğu bilgisini verdi.

Putin, güvenlik yetkililerinden öneri talep ettiğini ve bu gibi durumlarda acil durum planının uçağın düşürülmesini öngördüğünü söyledi.

Putin, “Onlara ‘plana uygun hareket edin’ dedim” diye konuştu. Rus lider, bundan kısa bir süre sonra da Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle Olimpiyat alanına vardığını anlattı.

Vladimir Putin, birkaç dakika sonra da kendisine başka bir telefon geldiğini ve uçakla ilgili durumun yanlış alarmdan kaynaklandığı, yolcunun sarhoş olduğu ve uçağın Türkiye’ye uçuşuna devam edeceği bilgisinin verildiğini aktardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da filmdeki açıklamaları doğruladı.

Rusya’da gelecek Pazar günü (18 Mart) cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Ülke 14 Haziran-15 Temmuz günleri arasında farklı kentlerde düzenlenecek Dünya Kupası futbol maçları öncesinde yüksek düzeyde alarma geçmiş durumda.

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