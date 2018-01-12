Putin: Türkiye’nin Suriye’de hava üssüne saldırı denemesiyle ilgisi yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yaparak Suriye'deki mevcut durumu görüştüğünü ve ne Türk askerlerinin ne de Türkiye yönetiminin Suriye'deki Rus askeri üslerine saldırıyla hiçbir ilgileri olmadığını söyledi.
Putin Rus basın mensupları ile görüşmesinde, "Bu salona girmeden hemen önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve Suriye konusunu görüştüm. Ne Türk askerleri ne de Türk yönetiminin bu olayla hiçbir ilgisi olmadığından eminim fakat İdlib'in bu alanını Türkiye kontrol etmek zorunda” dedi.
Putin, "Fakat şunu direkt söyleyebilirim ki, biz ve Türk partnerlerimiz her zaman kontrol etmeyi başaramıyoruz. Orada çok zor bir durum var, orada anlaşmalarımıza göre kontrol noktalarını kurmak zorundalar. Henüz bunu yapmadılar, fakat bunu yapmak çok da kolay değil” diye konuştu.
Suriye'deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, "Saldırıda kullanılan İHA'lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış.” dedi.
Erdoğan-Putin görüşmesi
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin fikir alışverişi yaptılar.
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