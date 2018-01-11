Putin: Ücretsiz yüksek eğitim korunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da ücretsiz yüksek eğitimin ileride de sağlanacağını söyledi
Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan habere göre Putin, Tver Vagon fabrikası elemanları ile görüşmesinde Rusya'da yüksek eğitimin ücretsiz kalıp kalmayacağı sorusu üzerine ”Şüphesiz ki ücretsiz yüksek eğitim korunacak” dedi.
Ayrıca Putin YEGE olarak bilinen Tek Devlet Sınavı'nın zayıf yanları olsa da işe yaradığını ancak ileride geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
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