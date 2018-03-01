Putin: Ülkedeki yoksulluğu yarı yarıya azaltmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel ülkenin durumu konuşmasında, önümüzdeki altı yıl içinde yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı amaçladığını söyledi.

Putin, kazanması beklenen 17 gün sonraki başkanlık seçiminden önceki son ülkenin durumu konuşmasında, dördüncü iktidar döneminde izleyeceği politikaları anlattı.

"Her insan bizim için değerlidir" diyen Putin, istihdamı ve ortalama yaşam süresini de arttırmayı amaçladığını vurguladı.

Putin, 18 Mart'taki başkanlık seçiminde yedi farklı adayla yarışacak, ancak hiçbirinin geniş destek alması beklenmiyor.

Seçime girmesi yasaklanan ve boykot çağrısında bulunan önde gelen muhalif isimlerden Alexey Navalni Putin'in rakipleri arasında yer almayacak.

Putin şu ana dek önemli bir seçim kampanyası yürütmedi ve önümüzdeki altı yıllık dönem için yaptığı planlardan pek bahsetmedi.

Parlamentonun alt ve üst kanatlarının ortak oturumunda konuşan Putin, ülkesindeki ortalama yaşam süresinin Japonya ve Fransa gibi olmasını istediğini söyledi.

'Yoksulluğu azaltmalıyız'

Rusya'da 2000 yılında yoksulluk sınırının altında yaşayan 42 milyon kişi olduğunu belirten Vladimir Putin, şu anda bu sayının 20 milyon olduğunu ancak daha da düşmesi gerektiğini vurguladı.