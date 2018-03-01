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Putin: Ülkedeki yoksulluğu yarı yarıya azaltmalıyız

01.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Rusya lideri Vladimir Putin, kazanmasına kesin gözüyle bakılan 18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi yaptığı geleneksel ülkenin durumu konuşmasında, yoksulluğu yarı yarıya azaltmaları ve ortalama yaşam süresini arttırmaları gerektiğini söyledi.

Putin: Ülkedeki yoksulluğu yarı yarıya azaltmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel ülkenin durumu konuşmasında, önümüzdeki altı yıl içinde yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı amaçladığını söyledi.

Putin, kazanması beklenen 17 gün sonraki başkanlık seçiminden önceki son ülkenin durumu konuşmasında, dördüncü iktidar döneminde izleyeceği politikaları anlattı.

"Her insan bizim için değerlidir" diyen Putin, istihdamı ve ortalama yaşam süresini de arttırmayı amaçladığını vurguladı.

Putin, 18 Mart'taki başkanlık seçiminde yedi farklı adayla yarışacak, ancak hiçbirinin geniş destek alması beklenmiyor.

Seçime girmesi yasaklanan ve boykot çağrısında bulunan önde gelen muhalif isimlerden Alexey Navalni Putin'in rakipleri arasında yer almayacak.

Putin şu ana dek önemli bir seçim kampanyası yürütmedi ve önümüzdeki altı yıllık dönem için yaptığı planlardan pek bahsetmedi.

Parlamentonun alt ve üst kanatlarının ortak oturumunda konuşan Putin, ülkesindeki ortalama yaşam süresinin Japonya ve Fransa gibi olmasını istediğini söyledi.

'Yoksulluğu azaltmalıyız'

Rusya'da 2000 yılında yoksulluk sınırının altında yaşayan 42 milyon kişi olduğunu belirten Vladimir Putin, şu anda bu sayının 20 milyon olduğunu ancak daha da düşmesi gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki altı yılda, ailelere destek olmak ve nüfus artışı için 60 milyar dolardan fazla harcama yapacaklarını belirten Putin, Rusya'nın dünyanın önde gelen beş ekonomisinden biri olması ve Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını önümüzdeki 10 yıl içinde 1,5 kat arttırması gerektiğini anlattı.

Rus lider ayrıca, hükümetinin altyapı harcamalarını iki katına çıkartması ve orta sınıfları güçlendirip, yeni şehirler kurmaları gerektiğini vurguladı.

Putin ülkesinin gücünün kesinlikle süreceğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi ve "Yakaladığımız istikrarın rehavete dönüşmesine izin vermeye hakkımız yok. Özellikle de çok sayıda sorunun çözümüne çok uzak haldeyken" dedi.

Putin "Rusya şu anda dış ekonomik ve savunma gücüyle önde gelen bir ülke. Ancak çok önemli bir görev olan insanların yaşam kalitesini refahını garanti altına almak açısından bakıldığında, tabii ki gereken seviyeyi yakalayamadık. Ancak bunu yapmalıyız ve yapacağız" diye konuştu.

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