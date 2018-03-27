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Putin Ulusal Yas İlan Etti

27.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Kemerovo kentinde çoğu çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangını nedeniyle Rusya lideri Putin, 28 Mart Çarşamba’yı ulusal yas günü ilan etti

Putin Ulusal Yas İlan Etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Kemerovo kentinde çoğu çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangını nedeniyle ulusal yas ilan etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in 28 Mart Çarşamba’yı ulusal yas günü ilan ettiği belirtildi.

Putin Salı sabahı Siberya bölgesindeki Kemerovo'ya giderek alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Kurbanların yakınlarıyla da görüşen Rus lider, şehir merkezinde şeffaf soruşturma talep eden binlerce göstericinin karşısına çıkmamayı tercih etti.

Göstericiler, yetkililerin felaketin boyutlarını gizlediğini ve ölü sayısını düşük gösterdiklerini savunuyor.

Başkent Moskova dahil Rusya’nın birçok şehrinde de yangında hayatını kaybedenler için anma ve gösteriler düzenliyor.

Okulların tatil olması nedeniyle, alışveriş merkezinde çocuklu aileler yoğunluktaydı. 2013 yılında inşa edilen tesiste, sinemalar, restoranlar ve çocuklar için hayvanat bahçesi de bulunuyor.

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