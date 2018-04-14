Putin ve Esat’tan Saldırıya Sert Tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınadı. Putin, bu gerilimin, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı olabileceğini söyledi.
Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor, teröristlere göz yumuyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" dedi.
“ABD kimyasal silah senaryosunu saldırı bahanesi olarak kullandı”
Vladimir Putin, "ABD, Şayrat Üssü'ne saldırdığında yaptığı gibi, bu defa Duma'da sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı. Sözde saldırının yapıldığı yere giden Rus askeri uzmanlar, klor veya başka zehirli madde kullanımına ilişkin bir ize rastlamadı” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak için acil toplantıya çağırdı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ise ilk yorumunu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefondaki görüşmesinde yaptı.
Görüşmede Ruhani İran'ın Suriye'nin yanında olduğunu söyledi. Ofisinden yapılan açıklamaya göre Esat, "Terörizmi destekleyen Batılı güçlerin artık kontrolü kaybettiklerini kabul etme zamanı geldi. Saldırılar Suriyelileri birleştiriyor ve ülkenin her karışında terörizmi ezme ve mücadele etme konusundaki kararlılığını arttırıyor” dedi.
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