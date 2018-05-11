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Putin ve Merkel İran’ı Görüştü

11.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

İki lider, ABD’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan çekilmesi sonrasındaki süreci ele aldı, bölgede güvenliğin korunması açısından anlaşmanın devamının önemini vurguladıkları kaydedildi

Putin ve Merkel İran’ı Görüştü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran’la yapılan uluslarası nükleer anlaşmayı devam ettirme çabaları kapsamında telefonda görüştü.

Merkel gelecek hafta da Rus liderle Soçi’de yüzyüze görüşecek.

Merkel’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Amerika’nın İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan çekilmesi sonrasındaki süreci ele aldıkları belirtildi. Merkel ve Putin’in, bölgede güvenliğin korunması açısından anlaşmanın devamının önemini vurguladıkları kaydedildi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını, ancak ABD ile iş yapan Alman şirketlerinin İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını dikkate almaları halinde hükümet olarak yapabilecekleri bir şey olmadığını kaydetti.

Bakan, yeni yaptırımlar nedeniyle İran’la iş yapan Alman şirketlerinin zararının hükümet tarafından karşılanmayacağını da sözlerine ekledi.

İran’da ABD’nin anlaşmadan çekilme kararı protesto ediliyor

Öte yandan binlerce İranlı Amerika Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilme kararını protesto etmek için sokakları doldurdu.

Protestolar sırasında yer yer “Amerika’ya Ölüm” sloganları atılsa da, genel olarak Batıya şüpheyle yaklaşan İranlıların Trump’a olan öfkesi dikkat çekiyordu.

Trump Kararını Verdi: ‘Çekiliyoruz’

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD’nin 2015 yılında varılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, anlaşmanın ortak güvenlikleri için önemini koruduğunu açıkladı.

Merkel’den ABD eleştirisi

Cuma günü konuşan Alman lider, her ne kadar ideal olmasa da bu anlaşmanın 12 yıllık bir süreç sonrasında imzalandığına dikkat çekti.

ABD’yi eleştiren Merkel, çekilme kararının uluslararası güveni zedelediğini söyledi.

Amerika’nın İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına da gönderme yapan Almanya Başbakanı, herkesin istediği zaman her istediğini yapmasının dünya için kötü bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi.

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