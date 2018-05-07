Putin Yeni Döneminde Rus Halkına Önemli Vaatlerde Bulundu

Rusya’da Vladimir Putin yemin ederek dördüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Putin, gelecek altı yıllık dönemde en büyük hedefinin uluslararası yaptırımların etkisiyle durgunluk dönemi yaşayan ekonomiyi düzeltmek olacağını söyledi.

65 yaşındaki lider ‘‘Size söz veriyorum hayatım ve çalışmalarımın hedefi daha önce de olduğu gibi halkıma ve vatanıma hizmet etmek olacak. Bu benim için her şeyden daha önemli’’ diye konuştu.

Rusya son yıllarda özellikle Suriye’deki varlığıyla uluslararası sahnedeki önemini arttırdı. Ancak Putin, Rus ekonomisinin petrole ve doğalgaz ihracatına bağımlılığını azaltmak için yeterince çaba göstermediği için eleştiriliyor.

Putin konuşmasında Rusya’nın modern ve dinamik olması; zamana uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Putin, Rusya’nın uluslararası rolü konusunda ‘‘Rusya uluslararası alanda güçlü, aktif ve etkin şekilde hareket ediyor. Ülkenin güvenlik ve savunma kapasitesi güvenilir şekilde garanti altında’’ değerlendirmesi yaptı.

Putin, Mart ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 77’sini alarak cumhurbaşkanlığını garantilemişti.