Putin'den AB'ye zeytin dalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde 18 Mart'ta yapılan seçimleri kazanmasının ardından ilk kez bir AB ülkesini ziyaret edecek.

Avusturya ziyareti öncesi bu ülkenin kamu yayın kuruluşu ORF'ye röportaj veren Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği karşıtı ve popülist hareketleri destekleyerek AB'yi zayıflatmak ya da bölmek gibi bir planı olmadığını söyledi. "Aksine AB ile işbirliğimizi genişletmeliyiz" diyen Rus lider, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın en önemli ticaret ortağı olduğunu belirtti.

"Biz AB'deki kimseyi ya da hiçbir şeyi bölme amacı gütmüyoruz" ifadesini kullanan Putin, "Birleşen ve gelişen bir AB ile çok daha fazla igileniyoruz. Çünkü AB bizim en önemli ticaret ve ekonomi partnerimiz" diye ekledi.

Rusya'nın Ukrayna, Kırım ve Suriye konusunda izlediği politikalar nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Moskova ile arasına mesafe koymuştu. Avusturya ise Rusya ile diyaloğunu sürdürmeyi tercih eden az sayıdaki Batılı ülkeden biri. Avusturya diğer birçok AB ülkesinin aksine, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardından da Rus diplomatları sınır dışı etmemişti.