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Putin'den AB'ye zeytin dalı

05.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmeye istekli olduğu sinyalini verdi.

Putin'den AB'ye zeytin dalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde 18 Mart'ta yapılan seçimleri kazanmasının ardından ilk kez bir AB ülkesini ziyaret edecek.

Avusturya ziyareti öncesi bu ülkenin kamu yayın kuruluşu ORF'ye röportaj veren Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği karşıtı ve popülist hareketleri destekleyerek AB'yi zayıflatmak ya da bölmek gibi bir planı olmadığını söyledi. "Aksine AB ile işbirliğimizi genişletmeliyiz" diyen Rus lider, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın en önemli ticaret ortağı olduğunu belirtti.

"Biz AB'deki kimseyi ya da hiçbir şeyi bölme amacı gütmüyoruz" ifadesini kullanan Putin, "Birleşen ve gelişen bir AB ile çok daha fazla igileniyoruz. Çünkü AB bizim en önemli ticaret ve ekonomi partnerimiz" diye ekledi.

Rusya'nın Ukrayna, Kırım ve Suriye konusunda izlediği politikalar nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Moskova ile arasına mesafe koymuştu. Avusturya ise Rusya ile diyaloğunu sürdürmeyi tercih eden az sayıdaki Batılı ülkeden biri. Avusturya diğer birçok AB ülkesinin aksine, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardından da Rus diplomatları sınır dışı etmemişti.

Rusya'ya yönelik AB yaptırımları

Putin, Viyana'daki temasları kapsamında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.

Muhafazakâr lider Kurz, Ukrayna'daki gerilimin azaltılabilmesi hâlinde Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının adım adım kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Kurz liderliğindeki koalisyonun küçük ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yaptırımların kaldırılması konusunda daha da ısrarcı. Avrupa Birliği karşıtı olan sağ popülist FPÖ ile Rusya'daki iktidar partisi Birleşik Rusya arasında bir işbirliği anlaşması bulunuyor.

Putin, ORF'ye verdiği röportajda Birleşik Rusya'nın aşırı sağcı partilerle bağlantıları konusundaki soruyu yanıtlarken, "Biriyle siyasi açıdan işbirliği yapıp yapmayacağımıza karar verirken pragmatik davranıyoruz" dedi. Rus lider, "Bizimle çalışma isteğini açıkça ifade edenlerle çalışmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Ekonomik işbirliği

Temmuz 2017'den bu yana hiçbir Batı Avrupa ülkesini ziyaret etmeyen Putin, Avusturya'da iş dünyasından liderlerle de bir araya gelecek.

Viyana ve Moskova enerji alanında da ortak çıkarlara sahip. Avusturya, Rus gazının Avrupa'ya ana giriş noktalarından biri. Putin'in ziyareti, iki ülkedeki enerji şirketleri Gazprom ve OMV'nin imzaladığı ilk gaz ikmali anlaşmasının 50'nci yıldönümünde gerçekleşiyor.

dpa,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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