Putin’den Birlik Mesajı

Rusya’da Pazar günkü seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Putin ülkenin sorunlarının çözülmesi için birlik çağrısı yaptı.
%77 oy oranıyla seçimde zafer kazanan Putin, rakipleriyle Kremlin’de bir araya geldi. Putin, görüşmede yaptığı konuşmada dikkatin hayat standartlarının artırılmasına ve iç konulara verilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Cumhurbaşkanı, ekonomik büyümenin artırılması, yenilikler, sağlık sisteminin geliştirilmesi, eğitim ve altyapının yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Putin, asıl amacın yoksul ve zengin arasındaki açığı azaltmak olduğunu söyledi.
Putin ayrıca, Rusya’nın diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler arayacağını, silah yarışına girmeyeceğini de belirtti.
Macron ve Steinmeier’den kutlama
Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Putin’i telefonla arayarak başarılar diledi.
Macron, telefonda Rusya’yla yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı, ayrıca Putin’e İngiltere’deki kimyasal saldırıya ışık tutması çağrısı yaptı ve Suriye’nin doğu Guta bölgesindeki durumla ilgili endişelerini paylaştı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de yayınladığı mesajla Putin’i kutladı.
Steinmeier, Putin’e yeniden seçilme fırsatını Almanya ve Batı Avrupa’yla ilişkileri düzeltmesi için kullanma çağrısı da yaptı.
Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor
Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum