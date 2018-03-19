Putin’den Birlik Mesajı

Rusya’da Pazar günkü seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Putin ülkenin sorunlarının çözülmesi için birlik çağrısı yaptı.

%77 oy oranıyla seçimde zafer kazanan Putin, rakipleriyle Kremlin’de bir araya geldi. Putin, görüşmede yaptığı konuşmada dikkatin hayat standartlarının artırılmasına ve iç konulara verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Cumhurbaşkanı, ekonomik büyümenin artırılması, yenilikler, sağlık sisteminin geliştirilmesi, eğitim ve altyapının yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Putin, asıl amacın yoksul ve zengin arasındaki açığı azaltmak olduğunu söyledi.

Putin ayrıca, Rusya’nın diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler arayacağını, silah yarışına girmeyeceğini de belirtti.

Macron ve Steinmeier’den kutlama

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Putin’i telefonla arayarak başarılar diledi.

Macron, telefonda Rusya’yla yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı, ayrıca Putin’e İngiltere’deki kimyasal saldırıya ışık tutması çağrısı yaptı ve Suriye’nin doğu Guta bölgesindeki durumla ilgili endişelerini paylaştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de yayınladığı mesajla Putin’i kutladı.

Steinmeier, Putin’e yeniden seçilme fırsatını Almanya ve Batı Avrupa’yla ilişkileri düzeltmesi için kullanma çağrısı da yaptı.