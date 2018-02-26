Putin’den Doğu Guta’da Ateşkes Talimatı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde yarından başlayarak günlük temelde ateşkesin uygulanması talimatı verdi.
Putin, sivillerin ayrılabilmesi için bir “insani yardım koridoru”nun oluşturulmasını da istedi.
Putin’in sözkonusu talimatları Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından duyuruldu.
RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Şoygu, ateşkesin yerel saatle sabah’dan öğleden sonra 2’ye kadar geçerli olacağını söyledi.
Şoygu, insani yardım koridorunun mekanının da yakında açıklanacağını belirtti.
BM Genel Sekreteri: ‘Ateşkes kararı derhal uygulanmalı’
Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kararların “sadece etkili bir şekilde uygulanmaları halinde bir anlam taşıyacağını” söyledi.
Guterres, Doğu Guta’da kuşatma altındaki Suriyelilerin insani yardımlar için “bekleyemeyeceğini” de vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi geçen Cumartesi günü Suriye’de 30 günlüğüne ateşkes öngören, ayrıca kuşatmaların kaldırılması, tıbbi ve ilk yardım çalışanlarının erişimine izin verilmesi çağrısı yapan kararı kabul etmişti.
Genel Sekreter Guterres, “Kararın derhal hayata geçirilmesi ve kalıcı kılınmasını bekliyorum. Özellikle de insani yardımlar ve hizmetlerin hemen, güvenli şekilde, engelsiz ve sürekli sağlanabilmesi, durumu kritik olanların tahliyesi ve Suriye halkının acılarının yatıştırılmasını temin etmek adına” diye konuştu.
BM İnsan Hakları Özel Temsilcisi Zeid Ra-ad Al Hussein de, ateşkes kararının geciktirilmeden tam biçimde uygulanmasında ısrarcı olduklarını vurguladı.
AB’den yeni Suriye yaptırımları
Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Suriye’nin sanayi ve enformasyon bakanlarına yaptırımlar getirerek, mal varlıklarını dondurdu ve 28 üyeli birliğe sehayat etmelerini yasakladı.
“Suriye’de sivil halka karşı şiddet içeren baskı uygulamaktan” dolayı 257 kişiyle 67 şirket ve örgüt AB’nin yaptırım listesinde bulunuyor.
‘Türkiye’nin operasyonunda 5 kişi öldü’ iddiası
Bu arada Suriye devlet ajansı ve Suriye muhalefetinin bir gözlem grubu, Türkiye’nin bu sabah Afrin’deki bir hava operasyonunda 5 kişinin öldüğünü bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin Yalan Quz köyünden olduğunu ve aralarında iki çocuğun da bulunduğunu öne sürdü. Gözlemevi, bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini de belirtti.
Suriye devlet medyası ve İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkenin doğusunda IŞİD’in elindeki bir bölgeye düzenlediği hava operasyonunda 25 kişinin öldüğünü kaydetti.
Gözlemevi, Irak sınırındaki Dahra Allouni bölgesinde ölenlerin 7’sinin çocuk 6’sının da kadın olduğunu bildirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA ise ölü sayısının 29 olarak verdi.
Türk özel timleri Afrin’e gitti
Öte yandan Anadolu Ajansı, Türk özel harekat timlerinin Kilis ve Hatay’dan sınırı geçerek Afrin’e girdiğini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, özel harekatın bölgeye gitmesinin, “yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlık” olduğunu belirterek, operasyonun kırsal kesimlerden yerleşim bölgelerine doğru kayacağını kaydetti.
Ateşkese rağmen 10 ölü
Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve ilk yardım ekipleri, BM’nin ateşkes kararına rağmen Doğu Guta’daki yeni bombardımanlar ve hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurdu.
Suriye devlet medyası, Harasta mahallesinde hava saldırıları ve topçu birliklerinin bombardımanının görüntülerini yayınladı. Gözlemevi ve Beyaz Miğferler olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı muhalif grup da, geceyarısından az sonra Duma’da 9, haftanın ilk günü sabah saatlerinde deHarasta’da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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