Putin’den Erdoğan’a özel mesaj! Dikkat çeken ifade

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yeni yılını kutladığı bir mesaj gönderdi. Putin Erdoğan’a tebrik mesajında, Rusya ve Türkiye arasındaki sıkı işbirliğinin Ortadoğu’da terörizm tehdidinin yayılmasının önüne ‘sağlam bir bariyer çektiğini’ belirtti.
Putin ayrıca, bu işbirliğinin, Suriye’deki krize siyasal çözüm sürecinin başlatılması için gereken koşulların oluşmasına da yardım ettiğini kaydetti. Diğer taraftan Putin, 2017’de Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen onarılması dışında, ikili işbirliğini bir dizi alanda eskisine göre daha da ileriye götürebildiklerini belirtti.
Rusya lideri, Türkiye ile 2018’de de hem ikili hem de bölgesel ve uluslararası alanda yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları devam ettirmeye hazır olduklarını söyledi. (Sputnik)
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