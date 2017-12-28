Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin, Suriye'deki terörist gruplara karşı yapılan operasyonda yer alan Rus askerler için Kremlin'de düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, "St. Petersburg'da dün bir terör eylemi meydana geldiğini biliyorsunuz. Federal Güvenlik Servisi (FSB) de planlanan bir başka terör eylemini engelledi" dedi.

Putin, ayrıca hayatlarının tehlikede olması halinde güvenlik güçlerinin terör şüphelisi karşısında 'kararlı davranmaları' yani onları öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan Putin, Suriye'de IŞİD'le savaşan Rus vatandaşlarının, militanların evlerine dönmelerine izin vermeleri halinde Rusya'daki güvenlik durumunun çok daha kötü olabileceğini belirtti.

'SURİYE'DE 48.000 RUS ASKERİ GÖREV YAPTI'

Ayrıca Putin, Suriye'deki operasyona iki yıl içerisinde 48.000 Rus askerinin katıldığını açıkladı. Suriye'de görev yapan her bir Rus askerin 'cesur ve azimli' davrandığını belirten Putin, belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini ifade etti.

Putin, operasyon boyunca Rus jetlerinin 34.000 sorti gerçekleştirip 166 füze saldırısı düzenlediğini de hatırlatıp bu operasyonların sonucunda Suriye topraklarının neredeyse hepsinin, yani 1.000'den fazla yerleşim yerinin terörist gruplardan geri alındığını söyledi.