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Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 11:11 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam saatlerinde St. Petersburg'da bir süpermarkette gerçekleşen patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Putin, güvenlik görevlilerinin kendi hayatlarını tehlikede hissettikleri noktada terör şüphelilerini öldürmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Suriye'deki terörist gruplara karşı yapılan operasyonda yer alan Rus askerler için Kremlin'de düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, "St. Petersburg'da dün bir terör eylemi meydana geldiğini biliyorsunuz. Federal Güvenlik Servisi (FSB) de planlanan bir başka terör eylemini engelledi" dedi.

Putin, ayrıca hayatlarının tehlikede olması halinde güvenlik güçlerinin terör şüphelisi karşısında 'kararlı davranmaları' yani onları öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan Putin, Suriye'de IŞİD'le savaşan Rus vatandaşlarının, militanların evlerine dönmelerine izin vermeleri halinde Rusya'daki güvenlik durumunun çok daha kötü olabileceğini belirtti.

'SURİYE'DE 48.000 RUS ASKERİ GÖREV YAPTI'

Ayrıca Putin, Suriye'deki operasyona iki yıl içerisinde 48.000 Rus askerinin katıldığını açıkladı. Suriye'de görev yapan her bir Rus askerin 'cesur ve azimli' davrandığını belirten Putin, belirlenen tüm görevlerin yerine getirildiğini ifade etti.

Putin, operasyon boyunca Rus jetlerinin 34.000 sorti gerçekleştirip 166 füze saldırısı düzenlediğini de hatırlatıp bu operasyonların sonucunda Suriye topraklarının neredeyse hepsinin, yani 1.000'den fazla yerleşim yerinin terörist gruplardan geri alındığını söyledi.

Putin, Rusya'nın Suriye'deki hava güçlerinin konuşlanma yeri olan Hmeymim üssüne 11 Aralık'ta beklenmedik bir ziyarette, ülkenin topraklarının tamamına yakınının terörist gruplardan geri alınması nedeniyle buradaki Rus güçlerine kısmen çekilme emri vermişti.

PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, beşi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilogram TNT gücünde el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti.

St. Petersburg polisi, patlamanın kasıtlı adam öldürme maddesi üzerinden soruşturulduğunu fakat hiçbir ihtimalin de dışlanmadığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin terör saldırısı

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