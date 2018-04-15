Putin’den 'Kaos' Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Batılı ülkelerin Suriye’ye daha fazla saldırması durumunda bunun dünya ilişkilerine kaos getireceğini söyledi.

Putin bu sözleri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle yaptığı telefon konuşması sırasında dile getirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Putin ve Ruhani Batılı ülkelerin saldırılarının Suriye’de 7 yıldan fazla devam eden çatışmalarda siyasi çözüm çabalarına zarar verdiği konusunda uzlaştı.

Açıklamada, “Vladimir Putin Birleşmiş Milletler anlaşmasını ihlal eden hareketlerin devam etmesi durumunda bunun uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağını belirtti” denildi.

Amerika'dan Esat rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda bu ülkeye yönelik yeniden askeri operasyon yapılabileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

Putin’in uyarısı Amerika’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını belirtmesiyle neredeyse aynı dakikalarda geldi.

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Pazartesi günü Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını belirtmişti.