Putin’den ‘Rus Casus’ Açıklaması

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, İngiltere’nin zehirlenme sonucu yaşamını yitiren eski casus Sergei Skripal’le ilgili olarak Moskova’yı suçlamadan önce, olayın iç yüzünü ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın güneyinde bir İngiliz muhabirin, zehirlenme vakasının arkasında Rusya’nın bulunup-bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Putin, “Önce olayın esasını çözün, sonra tartışalım” dedi.

Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olan Skripal, İngiltere’de casusluk yapma suçundan ülkesinde mahkum edilmiş ve sonra bir casus takasının parçası olarak cezaevinden serbest bırakılmıştı. Skripal serbest kalışının ardından İngiltere’ye sığınmıştı.

Skripal ve kızı 4 Mart’ta İngiltere’de bir bankta baygın halde bulunmuştu ve sağlık durumları hala ciddiyetini koruyor. Skripal ve kızının sinir gazı kurbanı olduğu açıklanmıştı. Yetkililer hangi sinir gazının kullanıldığı konusunda bilgi vermedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün konuyla ilgili parlamentoda bilgi vermesi bekleniyor.

Kremlin de, Skripal ve kızının zehirlenmesinin arkasında Rusya’nın olduğu iddialarını reddetti.