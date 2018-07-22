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‘Putin’e Yeni Yaptırımlarla Mesaj Verilmeli’

22.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti’den bir grup senatör Amerika’nın Rusya’nın gelecek seçimlere müdahalesini önlemek için daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi

‘Putin’e Yeni Yaptırımlarla Mesaj Verilmeli’

Cumhuriyetçi Parti’den bir grup senatör Amerika’nın Rusya’nın gelecek seçimlere müdahalesini önlemek için daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ikinci bir görüşme yapmadan önce yeni yaptırımların onaylanması gerektiğini kaydetti. Başkan Trump, Putin’le 16 Temmuz’da yaptığı görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı’na Amerika’daki 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak sert bir tutum takınmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

Graham CBS kanalına yaptığı açıklamada ‘‘Yeni ve sert yaptırımlara ihtiyacımız var, ensesinde hissedeceği yaptırımlar olmalı, o zaman onunla tekrar görüşülebilir’’ ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi bir başka Senatör Marco Rubio da, Amerikalı istihbarat yetkililerinin Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği sonucuna varmaları halinde yeni yaptırımlar içeren ‘‘Caydır’’ adlı bir tasarının oylanmasını istiyor.

Bu kanunla yaptırımlar otomatik hale gelecek. Amerikan vatandaşları oyunu kullandıktan bir ay sonra istihbarat daireleri seçime yabancı bir ülkenin müdahalesi olup olmadığını tespit edecek. Müdahale olması halinde 10 gün içinde sert yaptırımlar uygulanmaya başlanacak.

CNN’e açıklama yapan Rubio, ‘‘Bence müdahale ettikleri ve gelecekte de müdahale edecekleri su götürmez’’ dedi.

Amerikan istihbarat daireleri Rusya’nın siber saldırıarla ve sosyal medya aracılığıyla 2016 seçimlerine Donald Trump’ı destekleyecek şekilde müdahale ettiği sonucuna varmıştı. Putin ise iddiaları reddediyor.

Kongre’nin baskısıyla geçen yıl Rusya’yı hedef alan sert bir yaptırım paketi onaylanmıştı. Bu kapsamda Amerikan Hazine Bakanlığı Nisan ayında Rus yetkililere ve bazı zenginlere seçime müdahale edildiği gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

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