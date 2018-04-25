PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

Salih Müslim: Gözaltına alınmamadan bir gün önce Prag'da olduğuma dair Türk basınında bir fotoğrafım yayımlandı. Polis haberdardı ve beni korumak için toplantı salonundaydı. Otelin içindeydiler. Hatta "Odanıza kadar gelelim mi?" dediler, "Yok" dedim. "Dışarda kalın, başka bir şey istemiyoruz" dedik. Gözaltına alındığım gün, otel odamın kapısı çalındı, saat 10:30-11:00 gibiydi. Baktım 5-6 polis memuru, İngilizce olarak beni gözaltına almaya geldiklerini söylediler. Yanlarında bir de tercüman vardı. Ne olduğunu sordum. "Yakalanmanız için elimizde emir var, onun için sizi yakalamakla mükellefiz" dediler. Bu emrin Türkiye'nin isteği üzerine çıkarıldığını anlattılar.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra polis tarafından sorgulanmadığını söyleyen PKK’nın Suriye kolu PYD'nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, mahkemeye çıkarılmadan önce "bazı yerlere götürülmek istendiğini" söyledi. Bunu sonradan fark ettiğini savunan Müslim, Avrupa'da polis tarafından korunduğunu ifade etti. Müslim, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaygısıyla ilgili olarak Amerikalıların Türkiye'ye güvence verdiğini de ileri sürdü.

DW Türkçe: Nasıl tepki verdiniz?

Müslim: Tamam dedim, eşyalarımı topladım. O arada bizim arkadaşlara da telefonla haber verdim. Sadece "Türkiye'nin talebi üzerine polis beni götürüyor" diyebildim. Ondan sonra telefonumu aldılar.

DW Türkçe: Polis merkezinde ifadeniz alındı mı?

Müslim: Hayır, poliste hiç sorgulanmadım. Götürdüler, kayıt ettiler, sağlık kontrolünden geçirdiler, üstümde ve çantamda neler var ona baktılar, tüm bunlar sabaha kadar sürdü. Böylece tek kişilik bir hücrede ertesi güne kadar kaldım. Hiçbir sorgu olmadı. Sonra beni mahkemeye çıkaracaklarını söylediler. Mahkemeye gittik, dinlediler, sonra da "Gidebilirsin" dediler. O anda dışarıda neler olduğunu bilmiyorum. Fakat öyle görünüyordu ki, telefonla arkadaşlara haber vermiş olmam çok şey değiştirdi. Anladığım kadarıyla sanki mahkemeye çıkarmadan bazı yerlere götürmek veya teslim etmek gibi bir şey vardı. Hani başka yerlerde olduğu gibi.

DW Türkçe: Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz?

Müslim: O anda hissetmedim ama sonradan böyle bir şey olduğunu anlıyorum. Mahkemeye gelince zaten bir şey yok, zaten Türkiye vatandaşı değilim, suçlamalar da elle tutulur değil, bu nedenle mahkeme tarafından serbest bırakıldık, sonra da dava düştü.

DW Türkçe: Avrupa'da kim veya hangi kuruluş adına faaliyette bulunuyorsunuz?

Müslim: Şu anda "Demokratik Toplum Hareketi" anlamına gelen TEV-DEM'in diplomatik heyetindeyim. Rojava'daki yönetimin diplomatik komitesindeyim."

