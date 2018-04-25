HABER

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

PKK’nın Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'da mahkemeye çıkarılmadan "bazı yerlere götürülmek istendiğini" iddia etti. Müslim, Türkiye'nin Afrin operasyonunu da eleştirdi.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca’nın sorularını yanıtlayan PKK’nın Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'da mahkemeye çıkarılmadan "bazı yerlere götürülmek istendiğini" iddia etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra polis tarafından sorgulanmadığını söyleyen PKK’nın Suriye kolu PYD'nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, mahkemeye çıkarılmadan önce "bazı yerlere götürülmek istendiğini" söyledi. Bunu sonradan fark ettiğini savunan Müslim, Avrupa'da polis tarafından korunduğunu ifade etti. Müslim, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaygısıyla ilgili olarak Amerikalıların Türkiye'ye güvence verdiğini de ileri sürdü.

DW Türkçe'nin röportajının ilgili bölümü şöyle:

"DW Türkçe: Şubat ayında Çekya'da gözaltına alınmanızla başlayalım. Nasıl oldu?

Salih Müslim: Gözaltına alınmamadan bir gün önce Prag'da olduğuma dair Türk basınında bir fotoğrafım yayımlandı. Polis haberdardı ve beni korumak için toplantı salonundaydı. Otelin içindeydiler. Hatta "Odanıza kadar gelelim mi?" dediler, "Yok" dedim. "Dışarda kalın, başka bir şey istemiyoruz" dedik. Gözaltına alındığım gün, otel odamın kapısı çalındı, saat 10:30-11:00 gibiydi. Baktım 5-6 polis memuru, İngilizce olarak beni gözaltına almaya geldiklerini söylediler. Yanlarında bir de tercüman vardı. Ne olduğunu sordum. "Yakalanmanız için elimizde emir var, onun için sizi yakalamakla mükellefiz" dediler. Bu emrin Türkiye'nin isteği üzerine çıkarıldığını anlattılar.

DW Türkçe: Nasıl tepki verdiniz?

Müslim: Tamam dedim, eşyalarımı topladım. O arada bizim arkadaşlara da telefonla haber verdim. Sadece "Türkiye'nin talebi üzerine polis beni götürüyor" diyebildim. Ondan sonra telefonumu aldılar.

DW Türkçe: Polis merkezinde ifadeniz alındı mı?

Müslim: Hayır, poliste hiç sorgulanmadım. Götürdüler, kayıt ettiler, sağlık kontrolünden geçirdiler, üstümde ve çantamda neler var ona baktılar, tüm bunlar sabaha kadar sürdü. Böylece tek kişilik bir hücrede ertesi güne kadar kaldım. Hiçbir sorgu olmadı. Sonra beni mahkemeye çıkaracaklarını söylediler. Mahkemeye gittik, dinlediler, sonra da "Gidebilirsin" dediler. O anda dışarıda neler olduğunu bilmiyorum. Fakat öyle görünüyordu ki, telefonla arkadaşlara haber vermiş olmam çok şey değiştirdi. Anladığım kadarıyla sanki mahkemeye çıkarmadan bazı yerlere götürmek veya teslim etmek gibi bir şey vardı. Hani başka yerlerde olduğu gibi.

DW Türkçe: Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz?

Müslim: O anda hissetmedim ama sonradan böyle bir şey olduğunu anlıyorum. Mahkemeye gelince zaten bir şey yok, zaten Türkiye vatandaşı değilim, suçlamalar da elle tutulur değil, bu nedenle mahkeme tarafından serbest bırakıldık, sonra da dava düştü.

DW Türkçe: Avrupa'da kim veya hangi kuruluş adına faaliyette bulunuyorsunuz?

Müslim: Şu anda "Demokratik Toplum Hareketi" anlamına gelen TEV-DEM'in diplomatik heyetindeyim. Rojava'daki yönetimin diplomatik komitesindeyim."

Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!
Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim PYD Afrin operasyonu PKK

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İlginizi Çekebilir

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD'de terör örgütü YPG çatlağı

ABD'de terör örgütü YPG çatlağı

Macron'un kepeğini temizleyen Trump: İşte şimdi mükemmelsin!

Macron'un kepeğini temizleyen Trump: İşte şimdi mükemmelsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.