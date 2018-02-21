PYD'nin Türkiye planı! Afrin uzmanlarından çarpıcı analiz!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı bir ayı geride bırakırken, bölgeden Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e ilerlediği yönünde haberler gelmeye başladı. Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı gördüğü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Sputnik'e Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini açıkladı. Suriye devlet televizyonu El İhbariye de, hükümete bağlı ağır silahlı milis güçlerin yüzlerce üyesinin Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı. Bölgeden gelen haberler, bir kaç gündür devam eden yoğun diplomasi trafiğini takip etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazartesi akşamı bir görüşme gerçekleştirmiş; İdlib ve Afrin'deki gelişmeleri görüşmüştü. Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam edecek. Rejim bu yola girerse sonuçları olur" dediği belirtilmişti. Peki Ankara'yı yoğun bir diplomasi trafiğine sokan bu gelişmeyi nasıl yorumlamak lazım? Konuyu Sputnik'e Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) uzmanı Oytun Orhan değerlendirdi. ‘SURİYE HÜKÜMETİ PYD'NİN ÇAĞRISIYLA AFRİN'E GİRİYORMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ'

Birkaç gündür bölgeden gelen haberleri Türkiye ve Suriye hükümetlerini karşı karşıya getirmeye amaçlayan "haber saptırması" olarak niteleyen Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal "Mevcut siyasi şartlar içerisinde Suriye'nin Afrin'deki PYD liderlerinin davetlerinin üzerine Türkiye'yle çatışmayı göze almasını beklemek abesle iştigaldir. Bunun gerçeği yansıtan bir tarafı olamaz. Çünkü Suriye zaten gırtlağına kadar savaşın içerisinde ve bu şartlarda Türkiye'yi de karşısına almaz. Keza ana stratejisi Türkiye ve Suriye'yi yan yana getirmek Rusya da böyle bir şeye izin vermez. Bu haberlere başından beri hep ihtiyatla yaklaştım. Zira Reuters gibi bir haber ajansının bile dahil olduğu bir haber sapıtma süreci yaşandı. Suriye hükümeti sanki PYD'nin çağrısı üzerine Afrin'e giriyormuş gibi gösterildi" dedi.

Ünal "Bu süreçte sanki Suriye hükümetine bağlı güçler Afrin'e giriyormuş ve Afrin'deki PKK'lıların silahlarını teslim alıp, Türkiye'nin Afrin'e girmesine engel olacakmış gibi haberler yayınlandı. Bu haberleri ciddiye almadım. Nitekim bu haberler fos çıktı. Bu iddialar, hem Türkiye hem de Rusya tarafından yalanlandı. Ortada tam olarak kimin olduğu bile belli olmayan 3-5 tane pikabın yer aldığı görüntüler var yalnızca. O görüntüdekiler, kendilerini Şii savaşçı güçler olarak tanımlıyorlar. Ama böyle bir provokasyon İran'ın da işine gelmeyeceği için olası değil. Neticede Rusya ve Türkiye'nin karşı karşıya kalması İran'ın isteyeceği son şey. Keza Suriye yönetimi de böyle bir durumu arzu etmez" ifadelerini kullandı.