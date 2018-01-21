HABER

PYD: ‘Türkiye’nin Operasyonu Siyasi Çözümü Engeller’

21.01.2018 00:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Eş Genel Başkanı Şahoz Hasan, Kürtlerin IŞİD ile mücadelede dünyaya yardım ettiğini belirterek, dünya ülkelerine Türkiye’nin operasyonuna karşı Afrin’e sahip çıkmaları çağrısında bulundu, Türkiye’nin müdahalesinin Suriye’de siyasi çözümü engelleyeceğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin telefonla ulaştığı PYD Eş Genel Başkanı Şahoz Hasan, hava saldırılarında 6 sivil ve 3 YPG militanının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırının Suriye'deki savaşın uzamasına yol açacağını savunan Hasan, "Bu saldırının hazırlığı uzun zamandır yapılıyordu. YPG ve SDG'nin IŞİD'e karşı kazandığı başarılarından sonra yapılması, bu başarılara sekte vurup IŞİD, El Nusra gibi güçlerin geri gelmesini sağlamayı amaçlıyor. Suriye'deki sorunun siyasi yollarla çözümünün konuşulduğu bir dönemde, bu siyasi çözümü engeller. Karada da İdlib sorunu nedeniyle Ruslar ve Türkler arasında anlaşma sağlandı bu da çok kötü bir adımdır. Bu da Suriye'deki savaşın uzamasına neden olur. Kuzey Suriye'de siyasi çözüm isteyen herkesin harekete geçmesi lazım” dedi.

Dünya devletlerine de çağrı yapan Hasan, Afrin'e sahip çıkmalarını istedi. Hasan, "Karada IŞİD'e karşı büyük başarılar elde edildi. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun yanında yer alanlar arasında Afrinliler de vardı. Bu nedenle bütün dünyanın Afrin halkına sahip çıkması lazım. Saldırı uçaklarla ve ağır silahlarla yapılıyor, bu bir işgal saldırısıdır. Bu uluslararası yasalara aykırıdır, büyük bir düşmanlık yapılıyor. Sivil insanlar öldürülüyor, çocuk ve kadınlar öldürülüyor. Uluslararası güçler görevlerini yapmalı ve Afrin halkına sahip çıkmalı. Afrin ve kuzey Suriye halkının savunması ve güvenliği için rollerini yerine getirmeli yoksa gerginlik artar ve bütün bölgeye yayılır” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.