PYD: ‘Türkiye’nin Operasyonu Siyasi Çözümü Engeller’

Amerika'nın Sesi'nin telefonla ulaştığı PYD Eş Genel Başkanı Şahoz Hasan, hava saldırılarında 6 sivil ve 3 YPG militanının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırının Suriye'deki savaşın uzamasına yol açacağını savunan Hasan, "Bu saldırının hazırlığı uzun zamandır yapılıyordu. YPG ve SDG'nin IŞİD'e karşı kazandığı başarılarından sonra yapılması, bu başarılara sekte vurup IŞİD, El Nusra gibi güçlerin geri gelmesini sağlamayı amaçlıyor. Suriye'deki sorunun siyasi yollarla çözümünün konuşulduğu bir dönemde, bu siyasi çözümü engeller. Karada da İdlib sorunu nedeniyle Ruslar ve Türkler arasında anlaşma sağlandı bu da çok kötü bir adımdır. Bu da Suriye'deki savaşın uzamasına neden olur. Kuzey Suriye'de siyasi çözüm isteyen herkesin harekete geçmesi lazım” dedi.

Dünya devletlerine de çağrı yapan Hasan, Afrin'e sahip çıkmalarını istedi. Hasan, "Karada IŞİD'e karşı büyük başarılar elde edildi. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun yanında yer alanlar arasında Afrinliler de vardı. Bu nedenle bütün dünyanın Afrin halkına sahip çıkması lazım. Saldırı uçaklarla ve ağır silahlarla yapılıyor, bu bir işgal saldırısıdır. Bu uluslararası yasalara aykırıdır, büyük bir düşmanlık yapılıyor. Sivil insanlar öldürülüyor, çocuk ve kadınlar öldürülüyor. Uluslararası güçler görevlerini yapmalı ve Afrin halkına sahip çıkmalı. Afrin ve kuzey Suriye halkının savunması ve güvenliği için rollerini yerine getirmeli yoksa gerginlik artar ve bütün bölgeye yayılır” diye konuştu.