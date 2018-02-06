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PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 04:55 | Son Güncelleme

Afrin’de tankın vurulmasıyla 6 Mehmetçik’in şehit düşmesi sonrası gözler terör örgütü PYD/YPG’ye verilen ve Türkiye’ye yöneltilen “stratejik” silahlara çevrildi. Örgüte 19 ülkeden silah gidiyor. Üretici ülke ve seri numarası silinen antitank güdümlü füzelerin örgüte nasıl geçtiğini belirlemek ise imkânsız.

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Afrin merkeze doğru kararlı ve temkinli şekilde planlandığı gibi ilerlenen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir tankın PKK/ YPG’li teröristler tarafından füzeyle vurulması, gözleri terör örgütüne verilen silahlara çevirdi.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; ABD ve çokuluslu koalisyona üye 19 ülkenin terör örgütüne verdiği silahlar taktik ve stratejik olarak ikiye ayrılıyor. Taktik silahlar DEAŞ’la mücadelede kullanılırken, stratejik olanlar ise Suriye’de Türkiye’yi hedef alan silahlar. Terör örgütünün, Türkiye sınırında otonom bir yönetim sağlama hayali, artık sır değil. Ancak bu stratejik silahların kullanılmaya başlanmasının terör örgütünün hedefleri açısından önemi büyük. Başından beri Afrin operasyonunun Kürtlere karşı yürütüldüğü kara propagandasını yaymaya çalışan terör örgütü, Türkiye içinde muhalefet dahil neredeyse tüm kesimlerin destek verdiği operasyonu iç kamuoyu açısından etkilemeye çalışıyor. Terör örgütü bu stratejik silahları kullanarak içeride gedik açmaya, Mehmetçiğin moralini bozmaya, karşıt görüşler çıkarmaya çalışıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAHLAR

Terör örgütünün Afrin’deki TSK tankına yönelik saldırısında kullandığı güdümlü ATGM (antitank guided weapon) dahil, elindeki silahların menşeinden çok bu silahları nasıl temin ettiği, hangi amaçla verildiği ve kullanmasına niçin izin verildiği önemli. Çünkü çoğu zaman terör örgütlerinin eline asla geçmemesi gereken bu sofistike silah sistemlerinin üretici ülke ve üretici firma seri numaraları siliniyor. Dolayısıyla tedarikçiye ulaşmak zor. Tedarikçiye ulaşsanız bile coğrafyadaki savaşlar ve krizler nedeniyle hangi ülkenin verdiğini nasıl ispat edeceksiniz? Diyelim ki bir NATO ülkesi, terör örgütüne verdiği silahın üzerine imzasını atar mı? Buna bir de silah karaborsasını, terör örgütleri arasında el değiştiren silahları, zayıflayan merkezi yönetimlerden ele geçirilen silahları ekleyince liste uzayıp gidiyor; tehdidin boyutu herkes için artıyor.

19 ÜLKEDEN SİLAH GİDİYOR

Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yakalanan silah sistemleri ve mühimmatlardan yola çıkılarak, PKK/YPG’nin elinde 19 ülkeden silah olduğu belirtiliyor. Örgütte bulunan güdümlü anti tank silahlarının (ATGM) listesi ise şunlardan oluşuyor:

  • Rus yapımı 9M133 Kornet.
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  • Fransız-Alman ortak üretimi Milan.
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  • Rusların geliştirdiği, AT-13 Metis-M (9K115-2).
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  • ABD üretimi TOW.
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  • Rus menşeli 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs.
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  • Eski Yugoslavya üretimi M79 OSA.

  • MANPAD ve 9K38 İgla gibi farklı versiyonları.

  • İsveç üretimi AT4 güdümsüz tanksavar silahı.
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Afrin Zeytin Dalı Harekatı stratejik silahlar PYD YPG PKK

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ey türk milleti uyanın ve devletimize sahip çıkalım şimdi AKP lisi MHP lisi CHP lisi zamanı değil görün türkiye kimlere karşı savaşıyor, bırakın erdoğancıyım Chp liyim Mhp liyim demeyi askerimizin polisimizin devletimizin yanında olalım ki sonumuz suriye, ırak, libya, mısır ve diğer müslüman ülkeler gibi olmasın. inanın hedef erdoğan hükümeti değil hedef türkiyedir. aanmayın ki erdoğanı indirirlerse bu devleti size yar ederler bizi parçalamak bölmek için 19 ülke birleşmiş görün uyanın artık..
Silahın ne olduğu, kime ait olduğu çok önemli değil..Böyle bir zamanda, içerdeki bir hain her türlü silahtan daha tehlikelidir...birlik ve dirlik olma zamanıdır...
Birlik ve dirlik olmak lafla olmuyor ! Zaman, siyasi çıkarları uğruna toplumu iliklerine kadar ayrıştıranlara karşı birlik olma zamanı.. toplumu ayrıştıran provokatif söylemlere itibar etmeyin lütfen..
@selobiyo birliği bozan akp nin tam kendisi!
mersin limanini biraz sıkı tutun. UN Malları diye kontrolsuz gecirmeyin.
napalım arkadaşım 80 milyon afrine mi girelim anlayın savaş hırsla silahla kazanılmıyor..Rusya bir füze attı rusyadan nokta atış..çalışmamız lazım Okumamız ve üretmemiz lazım..ASELSAN yüzde 70 yerli diyoruz da ASELSAN yaptığı işlerin hepsinin projesi kedinin yapımı taşeron yani topluyor..teknolojimiz sıfıra yakın bağımlıyız mühendislerimiz ing bilsin askerliği yapsın iş buluyor..iyiler tabiki var onlarda yabancı şirketlerde mühendis..durum bu ve siyasetle gelişmez iyiyiz demekle de iyi olunmaz..yapmamız gereken daha çok çalışmak daha çok üretmek..eğitim şart
Cumhuriyet kurulalıdan beri TC,yi bir şekilde kontrolü altında tutan her istediğini kabul ettiren Avrupa,bu gün gerçek yüzünü ortaya koydu,Zor günlerde kenetlenmesini çok iyi bilen ülkemiz insanları bu gün etle tırnak gibiyiz ve bu ulusal savaşımızı kazanacağız İNŞAALLAH
BU İŞLER USTALIKLI SİYASETLE ÇÖZÜLÜR .İŞİNİ BİLEN DEVLETLERLE BİZ ANCAK NAL TOPLARIZ BU AKEPEYLE .
RABBİM SENDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK. ETRAFIMIZ DOST GÖRÜNÜMLÜ SIRTLANLARLA ÇEVRİLİ. SEN YURDUMUN VE VATAN GÖREVİ YAPAN, OPERASYONDA OLAN EVLATLARIMIZIN YAR VE YARDIMSISI OL. DÜŞMANLARIMIZI KAHHAR İSMİNLE KAHREYLE.
SİLAHLARIN MENŞEİ YANİ KİMİN ÜRETTİĞİ DEĞİL ESASEN KİMİN GÖNDERDİĞİ AYAN BEYAN ORTADA BU NEYİN KAFASI MYNET KAFA KARIŞTIRMAYIN BU SİLAHLARI VEREN ABD YANİ NATO DA EN BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ AYRICA BU ANTİ TANK ROKET VE FÜZELERİ KULLANANLARI DA İNDİRMEK İÇİN KESKİN NİŞANCI OLMAK YETERLİ SAVAŞIN İÇİNDE HERŞEY VAR ŞEHİTLİKDE VAR GAZİLİKTE SEFER GÖREV EMRİM DOLDU AMA VADEM DOLMADI BİZDE SAVAŞ MEYDANINDA DOLDURURUZ ŞU ŞANLI DEVLETE ONURLU ASİL ŞEHİT KANI İLE BOYANMIŞ ALBAYRAĞA BU ŞEHİT KANI İLE YUNMUŞ TÜRK TOPRAĞINA KANIM HELAL OLSUN BİR AYAĞIM AKSAR AMA ELİM TETİKTE TİTREMEZ VATAN SANA CANIM FEDA
Modern haçlı ittifakının silahları ve fasoncuları pkk pyd ypg daeş...
Allah yardımcımız olsun bu millete birlik ve dirlik versin millet olarak herkes aklını başına devsirmesi lazim oynanan oyun belli görmemek için aptal olması gerekiyor insanın bunlara içerde destek veren herkesin hakettiği cezayı alması gerekir karşımızda resmen haçlı ordusu var
Demekki Zeytin Dalı Harekatını PKK/PYD nin yanısıra ABD Fransa Rusya Almanya vs.vs.vs. cümle kefereye karşı yapıyoruz.Ulan kafirler ulan alçaklar kendiniz karşımıza çıkmaya korkuyorsunuz iti kopuğu öne sürüyorsunuz.......Zafer yakın İnşallah....
ikinci kurtuluş savaşı veriyoruz.
bu sailahlardan bir kaçını vericen adaamların eline ab de saldırı yapsınlar bak bakalım bir daha yardım yapıyorlarmı.elbet eninden sonunda bu silahlardan bir kaçı ab ye gidicek ve orda kullanılcka o zaman bak nasıl birbirlerine düşüyorlar o günlerde gelecek.versinler silahları.
batıllıların amacı bu KÜRT TÜRK kavgası çıkarıp KAOS yaratmak BAŞARAMAYACKLAR ırkçı AKtrrolara İNAT
bu silahları veren beselini ödemeli konama ile ey mey demeyle olmaz koy ambargoyu
Yahudi ve hıristiyanların 21n yüzyıl haçlı ve siyonist zihniyeti tüm müsküman ülkeleri önce içlerinde birbirine düşür zayıflat sonra 2 tane taşeron örgüte çiğnet ardından işgal etme projesiyle ele geçirilmesidir. nüslüman devletlerin yarıdan çoğunda bunu başardılar kaşanlarında içinde bizdeki feto mısırdaki hain gibi idarecilerini yerleştirdiler.UYAN TÜRKİYE BU VATAN HEPİMİZİN
Belki kimse farkinda degil ama savas daha baslamadi..,yani karsi taraf hicbirseyini sahaya surmedi ama gundelik haberlerle bizler oyalandik.Savas aslinda ABD deki 11 eylul ikiz kulelerin vurulmasiyla basladi.Baskan BUSH hacli savasi baslamistir diye en yetkili agizdan ilan etmedimi...Peki biz ne yaptik;ulkemiz insanlarini bolduk kendi icimizde gercekten kolay lokma olduk..Allah bizleri gelecekteki o me'sum gunden korusun,o gun bizi ermeni katliamlarindan korusun.Allah bizleri yunan mezaliminden korusun.
BUNGÜNKÜ OLAYLAR DEĞİL BUNLAR 1996 KÖRFEZ SAVAŞINDAN BERİ ABD TOW SİLAHLARINI PKK VERİYORDU ABD BU GÜN BAŞLAMADI BU İŞE YILLARDIR ELLERİNDE TOW PKK NIN ELİNDE ZATEN VARDI IRAK SAVAŞINDAN BERİ BU SİLAHLARI ELİNDEN ALIP HEPSİNİ LEŞ GİBİ GÖMÜNCEYE KADAR DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Arkadaşlar birlik mesajları beni Milletimiz adına ve Vatanımız adına beni çok mutlu etti, bizlerin değişik görüşlerde olmamız ve herkesin daha iyi bir Türkiye olmasını istemesi insanın tabiatın da var fakat bu fikir ayrılıklarını zenginlik olarak görmemiz ve bizim iç meselemiz olduğunu bilmemiz lazım ,şimdi bütün Türkiye Ordumuzun ve Devletimizin yanında olma zamanımız.
ne garip içlerinde rusyada var.. KANDIRILDIK
SAÇMALAMAYIN ! Şimdi biz terör örgütüne verilen silahlar neden verildi diye anlamsızca tartışıyoruz. Bunun cevabını 30 yıl öncesinden biliyoruz. Önemli olan bu silahlara karşı Anti defansı oluşturmak değilmi ? Karşımızdaki terör örgütü olmayıp büyük bir ülkede olabilirdi? Ne yapmamız gerekiyor bunu konuşmamız lazım. Teknolojimizi defansımızı bu silahlara karşı nasıl koruruz derdinde olmalıyız? Bırakın boş muhabbeti ?
Şöyle bir algı var yedi düvel birleşmiş, PKK'ya silah veriyor Türkiyeyi yok etsin diye. Kimsenin özellikle de devletlerin PKKya silah verdiği falan yok, PKK kazandığı kirli paralarla, bu ülkelerin derin güçlerinden, mafyalarından silah alıyor, ABD hariç.
millet ticaretinde ya biz
bu silahların güzergahı neresi hangi yoldan gidiyor ve bu silahları veren ülkeler bunlardan neden bir açıklama istenmiyor bu silahların geçilmesine neden izin veriliyor
Niye veryansın ediyoruz ki teknolojimiz çok geniş, bir sürü imamhatip var. Bilim adamı sorunumuzda yok. Nazar duası okuyarak füzeleri durdururlar. Hayvanat bahçesi müdüründen de Tübitak müdürü yaptık. Askerlerimiz organik hoşaf yedimi off demeyin bizimkilerin gücüne. Bütün dünyayı başlarına yıkarız... Bu arada Pkk Pyd lileri Türklere küfür eden köpek şarkıcılarla davullarla zurnalarla karşıladık. Analar ağlamasın diye hiç, nasılsa barıştık diye bütün teröristleri kardeş ilan ettik. kontrol etmedik. Hatta ülkemize silah ve bomba sokmalarına da ses çıkarmadık. şimdi onlarla savaşıyoruz neden ki?
arkadaşlar ,bu işler para babası olan dünya zenginleri varya sayılı olanlar ,işte onların israille beraber abd ile çalışmalarından ve onların istekleri üzerine oluyor bence ,abd ve askerleri hep maşa asıl önemli olan bu maşayı kullanan ,burda devreye İsrail giriyor maşayı kullanan israilmi hayır ama israili maşa yapmaya çalışılıyor bunu yapanda abd'de ve ingilterede bulunan sayılı ve belirli zenginler ,işte bu noktada bu zengilerin asıl hedefi daha fazla yaşamak ve Yahudileri dünyada dünya liderliğine taşımak çünki onlarında bir kısmı Yahudi ,dünyayı karıştıranlar ama allah kurmuş oldukları pl
dünyayı karıştıranlar ama allah kurmuş oldukları planları biliyor ve allahda onlara plan kuruyor , şüphesiz allah herşeyi bilen ve hüküm sahibidir, mazlumun ahı birgün mutlaka çıkacaktır ama bu durumda halk olarak birbirimizi değil , düşmanı yok etmek için herşeyi devletten beklemek yanlış olmazmı sanuçta ortada para olayı var ve biz herşeyi devletten beklersek para kalmaz bizde kendi imkanlarımız ile düşmanı bertaraf etmemiz gerekebilir bunu için gerek keskin nişancı eğitimini gerek askeri başka konularda kendimizi eğitmemiz gerek bunu türk milleti için ve ailelerimizi korumak için yapmamız
Çoğu Rusya yapımı. Yine kandırıldık galiba!
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