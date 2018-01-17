PYD'den Birleşmiş Milletler'e Afrin için 'güvenli bölge' çağrısı

AFP Afrin yakınlarında Türkiye sınırından göç etmek için bekleyen siviller

Demokratik Birlik Partisi (PYD), Birleşmiş Milletler'e (BM), Afrin ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerde "güvenli bölgeler" oluşturulması çağrısında bulundu.

PYD'den yapılan yazılı açıkalamada, "Türkiye'nin Suriye krizine yönelik her tür çözüme karşı bir tehdit haline geldiği" belirtildi.

Kürt partisinin açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası topluma, Afrin'de yaşayan 1 milyona yakın insanı korumak için sorumluluk alması çağrısında bulunuyoruz...Afrin yalnız olmayacaktır."

PYD'nin açıklaması, Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

BBCCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini söylemişti.

Erdoğan dün de TBMM'de AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" demişti.