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PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 01:25 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.

PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azez Afrin PYD/PKK roekt saldırısı

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