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PYD/PKK yandaşları Almanya'da Türk vatandaşının aracına saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 06:17 | Son Güncelleme

Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde dün gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.

PYD/PKK yandaşları Almanya'da Türk vatandaşının aracına saldırdı

Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt kentinde yapılan gösteri yerinden aracıyla geçen bir Türk, saldırıya uğradı.

"ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI"

Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

Demir, ''600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.

Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Almanya PYD/PKK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ezip gecseydin keşke bu kaçtanesini bu kaç pislik temizlenmiş olurdu. Şeref yoksunlarina bak Türk olduğu için adama saldırıyorlar hemde çoluk çocuk arabada iken
hepinizin kokunu kaziyacagiz sizi teroristler
bunlar hep böyle ama rahat olun hepinisi öldürüyor mehmetcik ne mutlu türküm diyene
üzerilerinden geçememiş mi o da !!
arabayı sürememişmi üzerlerine , şöyle bi kaç tur atacaktı o kalabalıkta artık ne kadar gebertebilirse
alayını ezip gecseydin
ilkel maymun lar bunları avrupaya değil öbür dünyayada göndersen aynılar
ah ulan keşke bana yapsalardi. .hem çocuk var ..tam heval öldür. .hep elini kolunu sallayarak gez. .en az 10 tanesini gebertirdimm..iki tür tam gaz..Sol sağa. ų dönüşü .kendimi ve çocukları savundu derim..
Anca oralar da öterler,gelin burada yapın bakalım aynı soytarılığı
terorist her yerde terorist
açıkçası ben ezer gebertirdim yaşlı çocuk farketmez
Yani kürt asıllı avrupa vatandaşları. Ülkemizdeki kürt asıllı vatandaşlarımız gerçekleri gördü. PKK'ya büyük oranda desteği kesti. Fakat avrupanin Türkiye aleyhine yayınları orada yaşayan doğulu insanlarin gerçeği görmesine engel olduğu gibi bir Türk ve Türkiye alehtarligi oluşturmuş durumda. Okumayan araştırmayan her yazılana gösterilene inanan bir toplum bu şekilde davranması normal.
bunlar 20 tanesi bir arada olunca erkek oluyor. normal hayattada aynı ödlek korkak ve kalleşler
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