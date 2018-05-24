Pyongyang: ‘Nükleer Test Alanı İmha Edildi’

Kuzey Kore nükleer test alanının imha edildiğini açıkladı. Tesis yabancı gazetecilerin katıldığı törende bir dizi patlamayla imha edildi.

Söz konusu tesis ülkenin kuzeydoğusunda dağlık bir bölgede yer alıyor. Yeraltında 3 tünel ve bölge çevresindeki bir dizi yapıdan oluşuyordu.

Yabancı gazetecileri törene davet ederek Pyongyang, tesisin imha edilmesiyle ilgili görüntülerin dünyaya yayılmasını amaçlıyordu.

Pyongyang, imha törenine uluslararası nükleer gözlemcileri çağırmadı. İlk patlatma yerel saatle 11’de yapıldı. Kuzey Koreli yetkililer bu patlamayla 2009’la geçen yıla kadar 5 nükleer test için kullanılan kuzey tünelinin yıkıldığını belirtti.

Diğer iki patlama da batı ve güney tünellerini imha etti.

Perşembe günkü patlamalarla tesiste çalışanlar tarafından kullanılan gözlem noktaları ve kışlalar da yıkıldı.

Tesisin doğusunda bulunan bir diğer tünel 2006’da bir nükleer testin ardından kapatılmıştı.

Alanın imhası için bölgeye sabah saatlerinde giden gazeteciler bölgede yaklaşık 9 saat kaldı.

