‘Rahip Brunson Hapisteyken ABD-Türkiye İlişkileri İlerleyemez’

Brownback, "Yönetim bu davadan dolayı son derece kaygılı. Kesinlikle belgelere dayanarak masum olduğuna inanıyoruz. Andrew Brunson masumdur. Umuyoruz ki adli sistem bunun farkına varacak ve Brunson en kısa zamanda serbest bırakılacak. Amerika, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor. İki ülke uzun süredir müttefik. Brunson’un masum olmasına rağmen hapiste olması ilişkilerin ilerlemesi önünde engel oluşturuyor."

Sam Brownback konunun inanç özgürlüğü boyutu olduğunu da söyledi: "Bu bir anlamda dini inanç davası özelliği de taşıyor. Bu, savcılığın iddianamesinde de yer alıyor. Savcıların öne sürdüğü şey, suçlamalar arasında da yer alıyor. Diğer rahatsız edici konu da Türkiye’nin inanç özgürlüğü, dini hoşgörü konusunda bu kadar muhteşem bir tarihi varken bunun Türkiye’de olması ve artık Türkiye’nin bir parçası olması. Bu, konuyu daha da sorunlu hale getiriyor."

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın Mayıs ayında Türk hükümetinden rahibin derhal Amerika’ya gönderilmesini istediğini bildirmişti. Türkiye ise rahibin serbest bırakılması karşılığında Fethullah Gülen’in Türkiye’ye teslim edilmesini istiyor.