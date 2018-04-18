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Rahip Brunson’ın Tutukluluğunun Devamına Amerika’dan Tepki

18.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Andrew Brunson’ın İzmir’de çıkarıldığı mahkemede dün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Konu Washington’da da gündemdeydi. Beyaz Saray’ın önünde toplanan bir grup Brunson’ın serbest bırakılmasını talep etti

Rahip Brunson’ın Tutukluluğunun Devamına Amerika’dan Tepki

Türkiye’de 1,5 yıldır cezaevinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın İzmir’de çıkarıldığı mahkemede dün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Konu Washington’da da gündemdeydi. Beyaz Saray’ın önünde toplanan bir grup Brunson’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Amerikalı rahip Andrew Brunson, Fethullah Gülen yapılanmasının üyesi olarak terörizm ve casusluk suçlamalarıyla 500 gündür tutuklu.

Brunson’a destek vermek amacıyla Beyaz Saray’ın önüne gelen Hıristiyan Savunma Koalisyonu’ndan Patrick Mahony, rahibin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Mahony, “23 yıl Türkiye’de hizmet etmiş olan Amerikalı rahip Andrew Brunson, Türk halkına Hıristiyanlığın sevgisiyle ulaşmış, herhangi bir olaya, soruna taraf olmamış bir kişi. 500 gün önce tutuklanmıştı. 500 gündür cezaevinde. Asılsız iddialar yüzünden 35 yılla yargılanıyor. Başkan Donal Trump’ın serbest bırakılması çağrısına devam etmesi için buradayız, rahip Brunson’ın adil yargılanması için dua ediyoruz, Türk ulusu için dua ediyoruz. Dini özgürlüğe ve azınlıklara saygı göstermeleri için dua ediyoruz. Hıristiyanlık suç değildir. Türkiye herkes için dini özgürlükleri ve insan haklarını korumalı. Trump’ın, rahibin serbest bırakılması çağrısına devam etmesini istiyoruz. Kimse inançları yüzünden yargılanmamalı, ister Hıristiyan, ister Müslüman olsun... Hiç kimse inançları nedeniyle yargılanmamalı” dedi.

Brunson, İzmir’de dün yapılan duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Amerikalı rahip, Türkiye’yi sevdiğini vurgulamış, hiçbir zaman yasadışı hareketlerin içinde olmadığını da belirtmişti.

Duruşmayı, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ve Amerika’nın Uluslararası İnanç Özgürlüğü Fahri Büyükelçisi Sam Brownback de takip etmişti.

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