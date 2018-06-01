Rajoy’u Koltuğundan Eden Güvensizlik Oylaması

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy parlamentodaki güvensizlik oylamasının aleyhine sonuçlanmasının ardından görevi bıraktı.

Rajoy’un partisinin yolsuzluk skandalına karışmasının ardından parlamentodaki güvensizlik oylamasının önergesini veren Sosyalist lider Pedro Sanchez yeni başbakan olacak.

Sanchez, ülkedeki demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.

Sanchez, diğer küçük partilerin desteğini alarak Rajoy’u güvensizlik oylamasında yenilgiye uğrattı.

Rajoy, modern İspanya tarihinde güvensizlik oylamasıyla koltuğundan olan ilk başbakan oldu.

Muhafazakar Popüler Parti’nin lideri 2011’den buyana başbakanlık koltuğunda oturoyordu.

Oylamanın ardından Rajoy, Sanchez'le tokalaştı.

Rajoy yenilgiyi kabul etti ve yaptığı konuşmada göreve gelmesinden buyana daha iyi bir İspanya bıraktığı için mutlu olduğunu söyledi.

