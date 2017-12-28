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Ramallah'ta göstericilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor (1)

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 16:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

İrfan Sapmaz / Ramallah, 28 Aralık (DHA) - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösteriler devam ediyor.Ramallah'ta yüzlerce Filistinli protestocu İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenlere ise sağlık görevlileri müdahale ettiler. (Fotoğraflı)

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