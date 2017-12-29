Ramallah'ta protestolar devam ediyor

İrfan Sapmaz / Ramallah, 29 Aralık (DHA) - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösterileri zaman zaman şiddetlenen müdahalelerle devam ediyor.
Ramallah'ta bulunan Filistinli protestoclardan bazılarının tanınamamak için Guy Fawkes maskesi takarak İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. (Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü
- Maskeli protestocular
- Protestoculardan görüntüler
- İsrail askerlerinden görüntüler
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