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Rapçilerden Ezhel'e dayanışma mesajları

25.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Rapçi Ezhel’in şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Rapçiler başta olmak üzere müzisyenlerden Ezhel’e dayanışma mesajları geldi.Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu’nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Başta rapçiler olmak üzere birçok müzisyen #FreeEzhel ve #Ezhel etiketleriyle genç rapçi ile dayanışma gösterdi.

Ünlü rapçi Ceza, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Rapçi Ayben de müziğe özgürlük talep etti:

Bir başka rapçi Anıl Piyancı, Ezhel’in ülkenin en yetenekli sanatçılarından biri olduğunu savunarak bir an önce serbest bırakılmasını talep etti:

Rapçi Dj Artz da Ezhel’in tutuklanmasına ilişkin şöyle bir yazılı açıklamada bulundu:

Ados olarak bilinen rapçi Adem Oslu da şu paylaşımda bulundu:

Ezhel’e sadece rapçiler değil müzik dünyasından diğer sanatçılar da sahip çıtkı. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin de şarkı sözlerinin birer kurgu eseri olduğuna dikkat çekerek Ezhel’in serbest bırakılması talep etti.

Sanatçı Haluk Levent de Twitter’da şu satırları paylaştı.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren birçok kişi, Kurtlar Vadisi gibi dizilerle insanların silah kullanımına özendirildiğini savunarak Ezhel’in tutuklanmasını eleştirdi.

Gazeteci Amberin Zaman, sazla Kürtçe şarkılar da söyleyen Ezhel için yine saz çalan tutuklu politikacı Selahattin Demirtaş’a da dayanışma çağrısında bulundu:

BD/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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