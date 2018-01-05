Rapor: Afrika’da ameliyat olanların ölüm oranı iki kat daha yüksek

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Yapılan bir araştırma, Afrika'da cerrahi bir operasyon geçiren hastaların ölüm oranlarının, hastalar genelde daha genç ve sağlıklı olsa da ve operasyon daha önemsiz olsa da, küresel ortalamaya göre iki kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Güney Afrika Cape Town Üniversitesi'nde yapılan ve 25 ülkeyi kapsayan araştırmada görev alan bilim insanlarına göre, yüksek ölüm oranlarının nedeni sağlık çalışanlarının sayısındaki yetersizlikten kaynaklanıyor.
Araştırmaya göre, Afrika'da ameliyat olan hastaların yüzde 18'inde ameliyatı izleyen 30 gün içinde bir komplikasyon gelişiyor, yüzde 1'i ise hastanede yaşamını yitiriyor. Küresel ortalamaya göre, her 200 hastadan biri yaşamını yitiriyor.
Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Bruce Biccard, en büyük sorunun tıbbi sağlık elemanlarının yetersizliği olduğunu vurguladı ve "Ameliyat olan insanların durumunun Afrika'da bu kadar kötü olmasının sebebi yetersiz insan kaynağı” dedi.
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