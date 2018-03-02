Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Hırvatistan'da bir mahkeme, İspanyol Real Madrid'in yıldız orta saha futbolcusu Luka Modric'i, Dinamo Zagreb futbol kulübünün başkanı Zdravko Mamic'in yolsuzlukla suçlandığı davada yalan ifade vermekle suçladı.
Modric geçen yıl bir vergi görevlisi ve Dinamo Zagreb futbol kulübünün üç eski üst düzey yetkilisinin yargılandığı milyonlarca dolarlık vergi kaçırma davası kapsamında ifade vermişti.
Savcılar Modric'i, Dinamo Zagreb'den İngiliz Totenham Hotspur klübüne transferine ilişkin yalan beyan vermekle suçluyorlar. Transfer, 2008 yılında gerçekleşmişti.
Mamic ve diğerleri, futbolcuların transferlerinden vergi kaçırmakla suçlanıyor.
Yolsuzluğun takıma 15 milyon Euro'ya (yaklaşık 70 milyon Türk Lirası) ve devlete 1,5 milyon Euro (yaklaşık 5 milyon Türk Lirası) mâl olduğu öne sürülüyor.
Modric, 2012'den beri Real Madrid takımı için mücadele ediyor.
Modric aynı zamanda Hırvat Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.
Hırvat hukuku gereğince savcılar oyuncunun ismini sanık olarak vermedi, "1985 doğumlu Hırvatistan vatandaşı" ifadesi kullanıldı. Resmi devlet televizyonu dahil yerel medya ise söz konusu ismin Modric olduğu konusunda birleşti.
Modric, suçlu bulunduğu takdirde 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Real Madrid'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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