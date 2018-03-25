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RedHack'ten Demirören'e korsan saldırı

25.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

İnternet korsan grubu RedHack, hafta içinde Doğan Medya Grubu'nu satın almasıyla gündeme gelen Demirören Holding'e ait internet sitelerini hackledi.

RedHack'ten Demirören'e korsan saldırı

Hacker grubu RedHack, Demirören şirketler grubunun internet sitelerine gece yarısı saldırı düzenleyerek siteye erişimi engelledi. Doğan Holding, 22 Mart'ta medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

RedHack internet sitelerine saldırı düzenlediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

RedHack saldırı düzenlediği siteler üzerinden kendi açıklamasını paylaştı. "Demirören’in kendi sayfalarından, kendi gazetelerinde hiç yer vermediği 'bu ay' olan bazı haberleri aşağıya yazalım dedik. Duble yolları, penguenleri, magazini çok güzel veriyorsunuz da, ya ülke gerçeklerini?” denilen açıklamada "Demirören’e ve biat ettiği güce birkaç haber örneği, bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) ‘nefes almanın ne olduğunu hatırlar’ belki.." ifadeleri yer aldı.

DW/MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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