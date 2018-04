Referandumun yıldönümünde Türkiye

Kemal Can, muhalefet açısından da 16 Nisan’ın yarım kalmış bir süreç olduğu 2019’da rövanş alma beklentisi olduğunu söylüyor. Can, muhalefetin şu an itibariyle 16 Nisan’da olduğu gibi ortak bir heyecan oluşturamamış olduğunu ama potansiyeli olduğu görüşünde. 16 Nisan’daki yüzde 50-50 tablosunun devam ettiği görüşünde olan Kemal Can, muhalefetin inisiyatif alamamasının nedeni olarak Türkiye’deki tartışma alanlarını ve biçimlerini iktidarın belirliyor olmasına bağlıyor.

Bundan sonra ne olacak?

2019’un Kasım ayında aynı gün hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanı sahip olduğu yetkilerle ülkeyi beş yıl boyunca yönetecek. 16 Nisan referandumunda kabul edilen yeni anayasa maddelerine göre başbakanlık kurumu kalkacak. Yürütme gücü cumhurbaşkanına geçecek. Seçilen cumhurbaşkanı kabinesini ve iki yardımcısını parlamento dışından seçecek. Cumhurbaşkanı bazı kısıtlamalar dışında cumhurbaşkanı kararnameleri çıkarabilecek. Parlamenter sayısı 550’den 600’e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18’e düşecek.

İrfan Bozan / İstanbul

