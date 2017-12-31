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Reina saldırısında yaşamını yitirenler Beşiktaş'ta anıldı

31.12.2017 20:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

2017'nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi için Beşiktaş'ta anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar "Teröre karşı en güzel cevabı Beşiktaş'tan dünyaya hep birlikte veriyoruz" dedi.

2017'nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Murat Hazinedar da yaptığı konuşmasında bu tür saldırıların sadece Türkiye'de yaşanmadığına dikkat çekerek, "Bugün bize yarın onlara olabilir. O yüzden teröre karşı en güzel cevabı Beşiktaş'tan dünyaya hep birlikte veriyoruz" dedi.

Katliamın yaşandığı Reina'nın girişinde yapılan tören saat 13.00'de başladı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı Reina'nın kapı girişine karanfiller ve çelenkler bırakıldı.

Saldırıda ölenlerin yakınları yaptıkları konuşmalarda saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

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