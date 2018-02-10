'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

Amerikalı yetkililer Çarşamba ve Perşembe günleri Suriye’de hükümet kuvvetlerine karşı düzenlenen hava saldırılarının tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi. Pentagon’dan bir yetkili bu saldırıların Suriye hükümet güçleri ve onları destekleyen yerel savaşçıların, Deyrizor’da Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ve Amerikalı danışmanlarına yönelik tehdit oluşturmasının ardından düzenlendiğini belirtti. Suriye’de artan çatışmalar, yedi yıldır süren iç savaşın barışla sonlandırılması umutlarını azaltıyor.
Amerika, Suriye’deki iç savaşta Suriye Demokratik Güçleri’ne askeri destek veriyor. Rusya tarafından desteklenen hükümet kuvvetleriyse muhaliflerin kontrolundaki toprakları geri kazanmak için SDG’ye karşı savaşıyor. Amerika bu savaşa müdahil olmadığını söylüyor.
Savunma Bakanlığı, Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin ve teröristlere karşı savaşan yerel savaşçıların hükümet kuvvetleri tarafından topçu atışı, tank ve füze sistemleriyle saldırıya uğradığını kaydetti. Pentagon Sözcüsü, koalisyonun hava saldırılarının bu saldırıya karşılık vermek için düzenlendiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Birliklerimize yönelik bir tehlike oluşursa kuvvet kullanırız, bu durumda yaşanan da buydu” dedi.
Rusya, onlarca kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen hava saldırılarına tepki gösterdi.
Rusya Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, “Her zaman uluslararası terörizmle savaştıklarını iddia ediyorlar. Ancak bunun ötesine geçtiklerini görüyoruz. Suriye’de, sahada gerçekten uluslararası terörle savaşanlarla çatışmak suçtur” diye konuştu.
Ancak Pentagon Baş Sözcüsü Dana White, Moskova’nın Rus birliklerinin ve Suriye hükümet güçlerinin koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmeyeceğine dair söz verdiğini hatırlatıyor. White, tek odaklarının IŞİD'i yenmek olduğunu belirtiyor.
Amerika önderliğindeki koalisyonun Suriye’de hükümet güçlerine karşı hava saldırıları, ülkedeki çeşitli taraflar arasındaki çatışmaları alevlendirdi. Hükümet birliklerinin muhaliflerin elinde bulundurduğu Şam yakınındaki Doğu Guta’ya yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırılarının bu hafta 200 sivilin ölümüne neden olduğu sanılıyor.
Amerika NATO üyesi Türkiye’yle de Suriye’deki varlığı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Türkiye, Amerika’nın IŞİD’le mücadelede Kürt milislere destek vermesine karşı çıkıyor. Türkiye, şu an Suriye’nin kuzeyindeki Kürt güçlerine karşı bir operasyon yürütüyor ve Amerikan birliklerinin buradan çekilmesini istiyor.
Ancak Çarşamba günü Menbiç’i ziyaret eden Amerikalı üst düzey bir komutan, birlikleri buradan çekmenin söz konusu olmadığını söyledi.
Tümgeneral Jamie Jarrard şu açıklamda bulundu: “Türkiye’nin niyeti hakkında konuşamam. Bildiğim şu ki bizim buradaki varlığımız bölgeyi daha istikrarlı hale getiriyor. Dışişleri Bakanımız Rex Tillerson Suriye’deki son durumu ortaya koydu, bizim siyasi ortam istikrar kazanıncaya kadar burada kalmamız gerekiyor. Bizim buradaki varlığımız bölgeye güvenlik getiriyor.”
Suriye için yapılan uluslararası barış görüşmeleri, milyonlarca kişinin sınırı aşarak kaçtığı çatışmaları azaltma konusunda başarılı olamadı.
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