'Rejim Güçlerine Saldırılar Savunma Amaçlıydı'

Amerikalı yetkililer Çarşamba ve Perşembe günleri Suriye’de hükümet kuvvetlerine karşı düzenlenen hava saldırılarının tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi. Pentagon’dan bir yetkili bu saldırıların Suriye hükümet güçleri ve onları destekleyen yerel savaşçıların, Deyrizor’da Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ve Amerikalı danışmanlarına yönelik tehdit oluşturmasının ardından düzenlendiğini belirtti. Suriye’de artan çatışmalar, yedi yıldır süren iç savaşın barışla sonlandırılması umutlarını azaltıyor.

Amerika, Suriye’deki iç savaşta Suriye Demokratik Güçleri’ne askeri destek veriyor. Rusya tarafından desteklenen hükümet kuvvetleriyse muhaliflerin kontrolundaki toprakları geri kazanmak için SDG’ye karşı savaşıyor. Amerika bu savaşa müdahil olmadığını söylüyor.

Savunma Bakanlığı, Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin ve teröristlere karşı savaşan yerel savaşçıların hükümet kuvvetleri tarafından topçu atışı, tank ve füze sistemleriyle saldırıya uğradığını kaydetti. Pentagon Sözcüsü, koalisyonun hava saldırılarının bu saldırıya karşılık vermek için düzenlendiğini bildirdi.