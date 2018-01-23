HABER

Rekabet Kurumu: SkyFox birleşmesi kamu yararına değil

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık'ın Rekabet Kurumu (Competition and Markets Authority - CMA) ABD merkezli Fox'un Sky grubunu satın almasının medyadaki çoğulluğa zarar verebileceği nedeniyle kamu yararına olmadığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre Rekabet Kurumu, anlaşma gerçekleşirse Murdoch ailesine Birleşik Krallık'taki yeni kanallar üzerinde çok fazla kontrol vereceği uyarısı yaptı.

Rekabet Kurumu, buna karşılık anlaşmada yayıncılık standartlarına uyulduğu takdirde, birleşmenin kamu zararına olmadan da gerçekleşebileceğini de belirtti.

Rupert Murdoch'un yakında Disney tarafından satınalınacak şirketi Fox, bugün itibariyle Sky medya grubunda yüzde 39 hisseye sahip. Fakat Fox 2016 yılında Sky'ın tamamını almak için 11.7 milyar pound (16.3 milyar dolar) teklif etmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.