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Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 17:16 | Son Güncelleme 2 saat önce

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, H&M mağazalarının altını üstüne getirdi.

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Sputnik'in aktardığı habere göre aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

Çin'de yayınlanan ırkçı reklam dünyanın gündeminde
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Anahtar Kelimeler:
protesto Güney Afrika ırkçı HM mağazaları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanın yabancı dil bilmemesi böle durumlarda çok kötü bir durum bunu türkiyedeki mağazalarda yapıldımı acaba demekki her yabancı yazı yazan tşort giymemek gerek zamanında ben giydim yabancı biri bana sordu anlamını dedim bilmiyorum dediki iyi araba yıkarmış onu giyen yaaa onu nerden nasıl aldım bende hatırlamıyorum sanırım bedava gelmişdir parayla aldığımı sanmıyorum giymemek gerek bilmediğin yabancı yazılıyı onu öğrendim
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