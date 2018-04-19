Ressam Max Weinberg hayatını kaybetti

Hessen eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Almanya ve İsrail vatandaşı ressam Max Weinberg'in Çarşamba günü Frankfurt kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

1928 yılında Kassel kentinde doğan Weinberg, 1959'dan bu yana Frankfurt'ta yaşıyordu.

Çarpıcı renkler taşıyan, grafiti benzeri büyük formatlı resimleriyle tanınan ressamın eserlerinde genellikle birden fazla göz, bacak ve memeye sahip soyut figürler yer alıyordu. Ressamın çalışmaları kadar dış görünüşü de sıra dışıydı. Uzun saçı ve sakalının yanı sıra gözlerinin etrafını siyah bir halkayla boyayan Weinberg, ölümünden sonra da bu görünüşüyle akıllarda kalacak.

Nazi rejiminden kaçtı, İsrail ordusundan ihraç edildi

Yahudi olan Weinberg ve ailesi, 1935 yılında Nazi rejiminden kaçarak Filistin'e yerleşti. Weinberg burada henüz 13 yaşındayken yaptığı resimleri sokakta satmaya başladı.

1948 yılında askerlik için İsrail ordusunda silah altına alınan Weinberg, emre itaatsizlik nedeniyle ordudan ihraç edildi.

Sanatçı daha sonra Tel Aviv'deki Kültür ve Sanatlar Devlet Akademisi'nde eğitim aldı.