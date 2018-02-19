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Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 08:29 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söyledi.

Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir

Jia Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savundu.

Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı.

Ankara'nın NATO müttefiki ABD Suriye'de IŞİD'a karşı verilen savaş çerçevesinde YPG'yi silahlandırmıştı.

Jia Kurd "İşlenen barbarca suçlar ve uluslararası sessizlik ışığında, bize yardım eli uzatan herhangi bir tarafla işbirliğ yapabiliriz" diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve YPG ülkedeki iç savaşta büyük oranda birbirleriyle çatışmaktan kaçınmıştı.

'Rusya karşı çıkabilir'

Jia Kurd, Şam yönetimiyle yapılan anlaşmanın tamamen askeri olduğunu ve daha geniş anlamda siyasi bir uzlaşmaya henüz varılmadığını vurguladı.

Jia Kurd "Bölgedeki siyasi ve yönetimsel konularda daha sonraki aşamalarda yapılacak doğrudan müzakerelerle ve tartışmalarla uzlaşmaya varılacak" dedi.

Ancak Jia Kurdi, anlaşmaya karşı muhalefet olduğunu ve bunun uygulanmasını engelleyebileceğini de belirtti. Kürt yetkili "Bu anlayış birliğinin ne kadar süreceğnii bilmiyoruz, çünkü tatmin olmayan ve bu anlayış birliğinin bozulmasını isteyen taraflar var" ifadelerini kullandı.

Bu arada, müzakerelere yakın bir Kürt siyasi yetkili de Suriye Ordusu'nun Afrin'e girişine Rusya'nın, Türkiye'yle yürüttüğü diplomatik süreci karmaşıklaştırabileceği gerekçesiyle karşı çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Badran Jia Kurd Afrin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KÜRTLER BAYRAKLARINI SALLADIKLARI ABDNİN VE İSRAİLİN OYUNCAĞI DURUMUNDALAR... OYSA BU EMPERYALLERİN AMACI TEVRATTA GEÇEN; "NİL VE FIRAK NEHİRLERİ ARASINDA BÜYÜK İSRAİL KRALLIĞININ KURULMASI" EMRİNİ YERİNE GETİRMEK.... OSMANLIYA KARŞI ARAPLARI KIŞKIRTIP FİLİSTİNİ İSRAİLE VERMELERİ GİBİ.... KÜRTLERE ACIRLARMI? ASLA!!!!! BU AMACA TARİH BOYUNCA BU KADAR ASLA YAKLAŞAMAMIŞLARDI..... KÜRTLER AKILLARI BAŞLARINA ALSINLAR.....
@apachim Adamlar tarihte arkalarında Osmanlı gibi bir devlet varken aklını başına almamışta şu an gırtlağına kadar ABD VEAB ye bağımlıyken mi bunu yapacak?
Derhal BOP kayigindan inin suriyeliler ülkesine dönsün incirligi kapatın esad ile anlasin PAPA dostları hâlâ küresel güçlerin Piyonlugunu yapmaya devam ediyor
yazıda geçen şu paragrafa dikkat....Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı....şimdi sosyal medya kimin elinde iyi anlayın
Şamla ha YPG anlaşmış ha ABD anlaşmış. İkiside aynı. Siz sanıyormusunuz ki ABD dost. Dost olan terörle ortak hareket eder mi. Yarın ABD kürtleride vurur.
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