Reuters: ‘AB İran’a Olası Yeni Yaptırımları Tartışıyor’

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin bugün İran’a olası yeni yaptırımları görüştüğünü bildirdi. Habere göre İngiltere, Fransa ve Almanya’nın teklifi üzerine konu masaya geldi. Diplomatlar, yaptırımların gelecek ay dışişleri bakanlarının toplantısında onaylanabileceğini belirtti.

Bir diplomat, “Nisan ayındaki Dışişleri Konseyi’nde ya da o tarihe kadar İran yaptırımları üzerinde bir nihai karara varılması konuşuluyor” dedi. AB’nin bir sonraki dışişleri bakanları toplantısı 16 Nisan’da Lüksemburg’da yapılacak.

Reuters’ın gördüğü gizli bir belgeye göre, İngiltere, Fransa ve Almanya, sahip olduğu balistik füzeler ve Suriye’deki savaştaki rolünden dolayı İran’a yeni AB yaptırımları getirilmesi yönünde teklif sundu. Teklifin, Washington’u 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını muhafaza etmek için ikna girişiminin bir parçası olduğu belirtiliyor.