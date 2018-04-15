Reuters: AB Türkiye için bugüne kadarki en eleştirel İlerleme Raporu'nu hazırladı

Reuters haber ajansının yetkililere dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili Salı günü açıklayacağı İlerleme Raporu'nun bugüne kadarki en sert ve en eleştirel değerlendirme olacağı bildirildi.

Reuters'a adının açıklanmaması koşuluyla konuşan iki yetkili, raporu hazırlayan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Suriyeli mülteciler konusunda yürütülen işbirliği haricinde, insan hakları, basın özgürlüğü, yargı özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda giderek kötüleştiği değerlendirmesini yapacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu, her yıl düzenli olarak Türkiye ve diğer aday ülkeler için AB kriterlerine uyum konusunda attıkları adımlarla ilgili değerlendirmelerini kapsayan ilerleme raporları açıklıyor.

Türkiye ile ilgili bu yılki raporun Salı günü Fransa'nın Strasburg kentinde açıklanması bekleniyor.

Raporun bazı bölümleri ilk olarak Almanya'da bugün yayınlanan Welt am Sonntag gazetesinde yayınlandı.

'AB'den çok ciddi bir uzaklaşma var'

Reuters haber ajansı, bu kısımların doğru olduğunu görüştüğü AB yetkilileri tarafından teyit edildiğini belirtti.