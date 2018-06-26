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Reuters: ‘ABD Müttefiklerinden İran’dan Petrol Alımlarını Durdurmasını İsteyecek’

26.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, adını açıklamayan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayanarak yayınladığı haberde ABD’nin İran’dan petrol alan müttefiklerini ithalatlarını Kasım’dan itibaren durdurmaya çağıracağını iddia etti

Reuters: ‘ABD Müttefiklerinden İran’dan Petrol Alımlarını Durdurmasını İsteyecek’

Reuters haber ajansı, adını açıklamayan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayanarak yayınladığı haberde ABD’nin İran’dan petrol alan müttefiklerini ithalatlarını Kasım’dan itibaren durdurmaya çağıracağını iddia etti.

Haberde, “Amerika müttefiklerinin İran’dan petrol almayı tamamen kesmelerini mi istiyor?” sorusuna yetkili “Evet” yanıtını verdiği kaydedildi. Adını açıklamayan yetkili “İran’a kaynak akışını keseceklerini ve İran’ın bölgedeki olumsuz rolüne dikkat çekeceklerini söyledi.

Reuters’ın haberine göre yetkili, bir Amerikan heyetinin gelecek hafta Ortadoğu’ya giderek petrol üreticisi Körfez ülkelerinden küresel petrol arzını garanti altına almalarını, zira İran’ın Kasım’dan itibaren pazardan tamamen çıkartılacağını belirtti.

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