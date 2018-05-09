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Reuters: ABD Zeytin Dalı'nın ardından Menbiç'te üs kurdu

09.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan SDG sözcüsü, ABD'nin üç ay önce, Türkiye'nin Afrin'e harekat başlatmasının ve harekatı Menbiç'e genişletme sinyali vermesinin ardından Menbiç'te askeri üs kurduğunu söyledi.

Reuters: ABD Zeytin Dalı'nın ardından Menbiç'te üs kurdu

Reuters haber ajansı, ABD'nin Menbiç'te üç ay önce bir askeri üs kurduğunu aktardı. Hamlenin Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi ve Menbiç'e askeri operasyon düzenleyeceğine yönelik açıklamaların ardından geldiği belirtildi.

Sözkonusu bilginin Reuters'a ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş tarafından aktarıldığı bildirildi.

Kurulan yeni garnizonda aynı zamanda Fransız birliklerinin de konuşlu olduğunu kaydeden Derviş, Amerikan ve Fransız güçlerinin SDG ve Türk destekli güçler arasındaki bölgede devriye gezdiğini söyledi. Derviş, üssün Türkiye'nin Afrin'e "Zeytin Dalı" harekatını başlatmasından kısa süre sonra kurulduğunu belirtti.

Derviş, "Türkiye'nin Afrin'e saldırısı ve Menbiç'e yönelik tehditlerinin artmasının ardından, koalisyon güçleri sözkonusu üssü (savaşın tarafları arasındaki) sınırı gözetlemek ve korumak amacıyla kurdu" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, Derviş'in açıklamalarıyla ilgili bir yorumda bulunmayı reddetti. Reuters da haber ajansı için çalışan bir fotoğrafçı tarafından çekilen üsse ait olduğu belirtilen fotoğrafları paylaştı.

Türk güçleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, Ocak ayında Afrin'e askeri müdahale başlatmış ve Mart'ta kentteki kontrolü sağlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekatı genişletme sinyali vermiş, Türkiye'nin operasyonu Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ile sürdüreceğini açıklamıştı.

rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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