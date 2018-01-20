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Reuters: Afrin'deki PYD hedefleri bombalandı

20.01.2018 17:28 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını söylemesinin ardından Anadolu Ajansı sınırdan uçak seslerinin geldiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik operasyona başladığı öne sürüldü.Reuters haber ajansı üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde savaş uçaklarının Afrin'deki PYD/YPG hedeflerini bombaladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberinde ise Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyulduğu belirtildi. AA, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmının, Afrin'de PYD/PKK kontrolündeki bölgelere girmeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bugün Kütahya'da Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün yapılan açıklamada da, Afrin bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdaafa kapsamında karşılık verildiği belirtilmişti.

DW, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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