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Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinden çıkarmak için sınır ötesi harekat başlattığı YPG'lilerin sözde komutanı, Halep'teki YPG'lilerin Afrin bölgesine gittiğini, bundan dolayı Suriye hükümetinin, Halep'in YPG kontrolü altındaki kesimlerinde denetimi yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Halep'teki YPG'nin sözde komutanı Furat Halil Reuters'a gönderdiği mesajda "Biz Halep'ten Afrin kantonuna gittik. Dolaysıyla Halep'in doğu bölümleri Suriye rejiminin kontrolü altına girdi" dedi.

Öte yandan Sputnik'e demeç veren Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti. Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Suriye YPG

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Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 17 yorum
doğru yıkılmaz lidersin lider esad
Esad'ın ne liderligini gördün, yazda bizde oğrenelim. tek kriterin Şii olması mi yoksa ???
esed delikanlı olsaydı you pkk 'nın suriye se sonuçlanmasına izin vermezdi esedin gücü ancak sivil halka yeter you ye daişe bir kurşun atmadı oralar suriye toprağı değilmi
@sadikaliyuceer bütün dünya ülkesine girmiş artık nasıl genişse
Suriyeli mi? Ne kalleşlik yapacağı belli olmaz. Afrin defteri bir an önce zaferle kapatılmalı. Allah TSK ya yar ve yardımcı olsun.
ÇOK GÜZEL PKK,YPG HEPSİNİ ABD VE ESAD SAYESİNDE BİRARADA TOPLU VAZİYETTE TEMİZLİYORUZ...ANLAŞSAN BU KADAR DENK GELMEZ...AVRUPA PKK YI SİLMİŞ...BARİZ BELLİ..
Aslan Türklerin herkese faydası var, itleri vuruyoruz, başka itler bundan faydalanıyor...
afrinde pkk hermenisi isdeğimiz sayıya hala ulaşmadı membicden gelecek ler vazmı gecti ha gayret gelinde bizde imhaya başlayalım masrafı kurtaralım acele edin bir an önce afrin sehir merkezine gelmeniz icin oparasyonu cok uzattık sayınız hala 5 binin altında en az 7 bin olmalıki atılacak mühümmat ancak masrafı cıkartsın..
Ha bizde aptaldık yedik. Bugüne kadar neredeydiniz?Aşağılık hainler. Türkiye bölgeye girince hainler bir oldunuz. Afrin başta olmak üzere alayını ala alacaksın.Suriyeliler zaten Esad ı değil Türkiye yi tercih eder emin olun
halep zaten esadın kontrolüne bırakmamışmıydık esad pyd ypg ile değilmiydi ulan haber ajansıdamı kafayı yedi afrine hepinizi gömeceğiz topunuzu gömeceğiz
Biz savaşalım Esad sahip olsun. Tuhaf
en baştan beri dediğimiz gibi Tsk resmen Esad'ın taşeron ordusu gibi kullanıldı.Adam tek kurşun atmadan Halep'i aldı şimdi Afrin'e de girer.Ondan sonra bizim her köfteye maydanoz olan zat Münbiç'e gideceğiz der askerimizi orada da vurdurur köpeklere.Esad gelir yine keyfine bakar.Rezillik bu vatan hainliği bir askerin bir şehitin hesabını nasıl vereceksiniz Allah sebepolanların belasınıversin.
Allah muhafaza savasa gidiyoruz
Vurduk, kırdık, kırıyoruz'u bırakalım da büyük resme bakalım; Suriye=Arap+Kürt (PKK'lı kominist piçler hariç)+Türk = Müslüman ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bağımsız Kürt devleti istiyor, Rusya ise, gizliden Suriye ve Irakta şimdilik bir Kürt federasyonu olsun zamanla Türkiye ve İran'dan da toprak alınır diyor. Aptal olmanın gereği yok. Olay bu iken; Karşımızdakileri dinsiz Hıristiyan görüp "Allahu ekber" demenin gereği yok. Çünkü onlar müslüman. Peki Fark ne; TÜRK olmak. O zaman içimizden "Allah'u ekber" diyelim Ve Türklerin olduğu yerleri alıp duralım geri de vermeyelim. Yani YaşasınTURAN
Esat ipin ucunu kaçırmıştı,bulmaya çalışıyor. Suriye'nin içini etti edepsiz herif,ülkeyi parçaladı velhasıl.
ABD Kopegı olan PYD,ye soyle dıyor, Halepten cekılın ve Esata bırakın, gunu geldıgınde Esattan oraları kolaylıkla gerı alabılırsınız ancak Turklerın elıne gecerse sonunuz gelmedıkce Halepı Turklerden alamazsınız, Arfın,de de aynı oyun oynanmak ıstenıyor, ama alemı salak kendılerını akıllı zanneden Amerıkalılar kendılerının sonunun geldıgının farkında degıller, Amerıkada son bır senedır cıngen calıyor aptal oynuyor bırının dedıgını otekı kabul etmıyor aynı bızım ekı Turkıyede oldugu gıbı
AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKER demiş atalarımız. Bu söz muvacehesinde bu meseleyi değerlendirmek mümkün.
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