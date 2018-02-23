Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Halep'teki YPG'nin sözde komutanı Furat Halil Reuters'a gönderdiği mesajda "Biz Halep'ten Afrin kantonuna gittik. Dolaysıyla Halep'in doğu bölümleri Suriye rejiminin kontrolü altına girdi" dedi.

Öte yandan Sputnik'e demeç veren Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti. Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.