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Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, Suriye rejiminden bir yetkiliye göre, Esed rejimi Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrol ettiği bazı kasabaları ele geçirdi.

Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi

Esad rejiminin ele geçirdiği bölgenin Fırat'ın doğusunda, Irak sınırına yakın bir bölgede olduğu ifade edildi.

Habere Suriye devlet medyasını kaynak gösteren Reuters, iki kesimin nadir olarak çatışmaya girdiği detayına yer verdi.

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG, Rakka ve Deyrizor'a saldırıda bulunmak için Esad rejimiyle rekabet içine girmişti.

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YPG PYD Beşar Esad Suriye Reuters Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
esed bu ne azim.valla ulkeyi kurtaracan bu gidisle.rte yle baris.allah yardimcin olsun.
Türk halkı yanında ve senin tarafındadır Esad.Allah ülkenizin bütünlüğünü bozdurmasın ve insan elbisesi giymiş şeytanlardan korusun...
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